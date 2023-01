La promesa de Érika Zapata empezando el 2023 que desató reacciones encontradas

Érika Zapata es una de las periodistas de Medellín más conocidas del país gracias a lo que para muchos puede ser insignificante: su voz. Estudiar Periodismo fue apenas el inicio del futuro que encontraría esta mujer oriunda del corregimiento de Santa Helena, en Antioquia, ya que años después, su acento, reconocible de inmediato, sería el responsable de llevarla hasta donde está hoy.

A sus 27 años, la joven es hoy una de las más alabadas en redes gracias a su espontaneidad y carisma con el que cuenta las historias en el informativo de Noticias Caracol

El mensaje de Érika Zapata en Año Nuevo

Gracias a su manera descomplicada de dar las noticias y con un enfoque claro, la periodista se ha ido ganando el corazón de los televidentes del canal, quienes aseguran que es justo su especial toque el que los hace querer verla.

Justamente este fin de semana la paisa volvió a generar varias reacciones entre sus fanáticos los cuales ya suman más de 80 mil en su cuenta de Twitter.

Para darle la bienvenida a este año, la periodista decidió hacer público su compromiso dentro de su labor como comunicadora y se comprometió con su publico de manera clara.

“Les prometo que trabajaré fuerte para convertirme en una de las mejores reporteras del país. Me seguiré formando y estudiando para contarles grandes historias y siempre estando del lado de ustedes”, fueron las palabras de la reportera.

Ante ello, sus fanáticos tuvieron varios mensajes de apoyo y otros de llamado de atención para que realmente lograra cumplir con sus ideales durante este año.

“Eres increíble y amo todo tu estilo, feliz 2023”; “Coloquial o seria, no importa, lo relevante es siempre mantener el rigor y nunca dejarse llevarse por los activismos que se cargaron la seriedad de muchos de nuestros mejores colegas”; “Pero, es bueno que digas tu ideología política, eso te dará mas seriedad, y mas compromiso”; “El problema no son las notas, son como buenas, ni el tono, es ese léxico paisa maluco. Igual, si sigue así, ni modo, es lo que hay”; “Estudie mucho, lea, póngale sensibilidad social a su trabajo. Ante todo no se arrodille ante el poder. En últimas no se parezca en Nada a otros”; “Pero sin cambiar el estilo, porfa”, fueron algunos comentarios.

Sin duda, su acento y su forma de hablar fue lo que enamoró a muchos usuarios de las redes, por lo que esperan que no cambie, sino por el contrario crezca en su camino y en el canal que tanto le ha aportado para llegar a los hogares de muchos colombianos contando las historias que más le mueven el corazón en su natal y querida Medellín.

