La Reina Isabel II se refugiará en el Castillo de Windsor

Redacción Cromos

Así lo anunció el Palacio de Buckingham a través de su página oficial, en un escueto comunicado dio detalles de algunos cambios en la agenda de compromisos de la Reina Isabel II, quien a sus 93 años tendrá que desalojar su hogar debido al momento que estamos viviendo en el mundo. Aunque la monarca tiene una salud de hierro, se ha considerado trasladarla al Castillo de Windsor, esto debido al contacto que tiene con sus 500 empleados que trabajan en el palacio. “Ella goza de buena salud, pero se ha considerado moverla. Muchos de sus empleados están un poco asustados por el coronavirus. Los anfitriones del palacio ven un flujo constante de visitantes, entre los políticos y dignatarios de todo el mundo”, contó una fuente cercana del Palacio al tabloide británico The Sun.

Sus asesores han considerado que permanezca aislada y a salvo en Windsor, lugar que cuenta ahora con 100 empleados, además consideran que probablemente la Reina se quede allí más allá del período de Pascua. Sus compromisos profesionales se han reducido al mínimo para evitar contactos innecesarios. Según el comunicado, explica que en los próximos meses se cancelará la fiesta en los jardines reales de Buckingham que se realizaría el próximo mes de mayo. Se tiene entendido que la monarca atenderá las audiencias programadas para este jueves en el palacio, incluida una con el primer ministro, Boris Johnson y otra con el obispo de Hereford. El resto de reuniones que tenía programadas se desarrollarán, siempre y cuando se cumplan las medidas de precaución y seguridad establecidas por las autoridades sanitarias y consultadas al Hogar Médico y el Gobierno.

“Todavía no ha habido ningún miedo específico o prueba positiva, pero nadie quiere correr riesgos”, comentó la misma fuente al periodico The Sun. La preocupación ahora del palacio es por el avanzado estado de edad de la reina, que es propensa a contraer esta enfermedad. Otra fuente considera que si la propagación del covid- 19 se agrava, la reina y su esposo, el príncipe Felipe, se mudarían a Sandringham House, una de las residencias de la monarquía Británica que dispone de menos personal, ubicada en el noreste de Inglaterra. El Palacio de Buckingham aún no ha comentado sobre otros próximos eventos, como Trooping the Color que se tenía previsto desarrollarse en junio o la boda de la Princesa Beatriz, que está programada para el 29 de mayo.

Como dato curioso, no es la primera vez que Isabel II se refugia en el Castillo de Windsor, durante su adolescencia, lo hizo junto a su familia, el rey Jorge VI, la reina madre Isabel y su hermana Margarita para protegerse de la Segunda Guerra Mundial, momentos que marcaron en definitiva su vida.