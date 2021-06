La tierna transmisión en vivo de Margarita Rosa de Francisco

Margarita Rosa de Francisco es una de las celebridades colombianas más activas en redes sociales. A través de sus cuentas en Instagram y Twitter, Margarita comparte sus opiniones sobre la vida y política de la actualidad del país.

El pasado 18 de junio, la actriz se encontraba realizando una transmisión en vivo a través de su Instagram. Margarita tuvo que interrumpir sus declaraciones, pues su gato comenzó a maullar y se robó todo el show.

El tierno momento conmovió a sus seguidores ya que la artista se dejó ver muy dulce con su gato. De acuerdo con la presentadora, su mascota, que se llama ‘Cholo’, quería salir a pasear. Ante la insistencia de su peludito, Margarita comenzó a hablarle con mucho cariño y a decirle frases como “Qué mi amor, ven”. La actriz aclaró que, a causa de la hora, no podía dejar salir a su mascota.

En el vídeo, la podemos ver muy afectuosa y conmovida por el comportamiento de su gato, que no dejaba de maullar. En la publicación, la actriz escribió “Cholo se tiró la entrevista”. El post cuenta con casi 400 mil me gusta y más de 3000 comentarios.

Algunos usuarios escribieron:

“Me quiero morir de la risa”

“Qué hermoso, los niños gatunos son prioridad”

“Jajajajaja Cholo es un divino!”

Margarita Rosa y Amparo Grisales

Las dos reconocidas actrices se vieron envueltas en una polémica en Twitter por declaraciones que Grisales hizo sobre Margarita Rosa.

4 consejos para pasear a tu gato

Si tú también eres dueño de un gato y quieres comenzar a sacarlo a pasear, aquí te dejamos algunas recomendaciones:

1. Vacunas al día: para tener una experiencia segura es fundamental que tu gato tenga al día su esquema de vacunación para evitar que contraiga alguna enfermedad.

2. Acostúmbralo a utilizar correa: al ser seres asustadizos pueden salir a correr en cualquier momento y perderse. Así que trata de utilizar una correa o arnés que le permita moverse con libertad, pero que puedas tener control sobre sus movimientos.

3. No son como los perros: a diferencia de los perros, los gatos no necesitan salir a hacer sus necesidades o socializar con más animales. Es por esto que la experiencia puede ser estresante para ellos. Si no le gusta salir, no lo obligues.

4. Escoge un lugar y hora tranquila: para que tu gato se divierta y puedas vigilarlo correctamente es importante que escojas un sitio que no tenga muchos estímulos y a una hora en la que no haya mucho movimiento.

