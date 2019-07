La vida te da sorpresas: repositora logra su primer contrato musical tras cantar en un supermercado

Redacción Cromos

“La vida te da sorpresas, sorpresas te la vida”, dice un borracho en Pedro Navaja, la canción emblemática de Rubén Blades. Esta vez, por medio de una canción, una chica vivió la sorpresa de su vida.

Sucedió en Londres, Inglaterra. Karina Ramage es una cantante que trabajaba en la cadena de supermercados Waitrose. Un día entró uniformada al local, con una guitarra al hombro. Un cliente se le acercó para hacerle dos preguntas: “¿En dónde está la harina?” y “¿Por qué traes una guitarra?”, a lo que Karina le respondió amablemente sin imaginar lo que iba a suceder.

Antes de ir a buscar la harina, el desconocido hombre, después de que ella le dijera que cantaba en sus ratos libres en bares y estaciones de metro, le pidió que interpretara algo. Según el diario español El Mundo, la empleada cantó un tema de su autoría titulado Wasteland, que habla sobre el impacto de los humanos en la salud de la tierra. El momento en que ella lo hizo fue grabado por el cliente con su celular.

La improvisada audición, publicada por quien resultó ser Dan Glatman, pronto se viralizó. Ese instante no solo inmortalizó el encuentro entre dos desconocidos, también resultó siendo la firma para que Glatman se ofreciera a representarla. "Aún no termino de digerirlo", dijo la joven de 25 años en una entrevista. A la espera de que pueda firmar con una disquera, dice que seguirá “viviendo mi vida como lo he hecho hasta ahora, haciendo mis turnos en el supermercado y tocando en la calle. Tengo los dedos cruzados con este contrato, pero sé que todo toma su debido tiempo y que no será rápido".

Karina Ramage tiene colgado en la plataforma Spotify un álbum llamado In case you forgot. Dan Glatman es reconocido por crear y representar a la banda británica Blue, y por participar en la musicalización de varias películas.