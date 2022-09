¿Lady Di está viva? No, es la inteligencia artifical aplicada a un retrato

Dicen que nos recordarán con la edad que fallezcamos. Por ejemplo, al escritor caleño Andrés Caicedo, que se suicidó a los 25 años, siempre lo vamos a tener presente con sus gafas grandes y su pelo rebelde, tirando a ensortijado.

Lo mismo ocurre con John Lennon, que falleció en 1980 por un atentado de Mark Chapman, un fanático que hoy continúa en la cárcel. Y, hablando de británicos, es imposible dejar de pensar en la princesa Diana de Gales, la primera esposa de Carlos, el hijo mayor de Isabel II. ¿Cómo luciría hoy la madre de los príncipes William y Harry?

La lista de qué hubiera pasado si estuviera vivo es larga. El artista turco Alper Yesiltas se tomó el trabajo de revivirlos con inteligencia artificial. El resultado es sorprendente porque la calidad de su trabajo transforma por un momento la realidad para permitir soñar con que los protagonistas de esta historia están vivos.

¿Quiénes son los nombres de la serie ‘Como si nada hubiera ocurrió'?

Alper Yesiltas usó la inteligencia artificial para Freddie Mercury, Michael Jackson, Lady Di, John Lennon, Amy Winehouse, Selena, Kurt Cobain, Janis Joplin, Jimi Hendrix, 2Pac, entre otros.

Freddie Mercury

El cantante, emblema de la banda The Queen, falleció a los 45 años. Sus fanáticos siguen llorando su desaparición el 24 de noviembre de 1991.

Lady Di

Un 31 de agosto murió en París. Un accidente atomovilístico provocado por el asedio de los paparazzi terminó prematuramente con su existencia. Tenía 36 años.

John Lennon

“¿Te das cuenta de lo que has hecho?”, le preguntaron a Mark David Chapman el 8 de diciembre de 1980. Los testigos aseguran que el asesino imperturbable respondió “Sí, acabo de disparar a John Lennon”. El ex vocalista de The Beatles tenía 40 años y vivía en Nueva York con Joko Ono.

Tupac Shakur

Ocurrió en Las Vegas, Nevada. El rapero de 25 años murió el 7 de septiembre de 1996 por cuatro disparos mientras estaba en su vehículo que se había estacionado frente a un semáfoto. El crimen continúa sin resolver.

Michael Jackson

¿Qué habría sucedio si el intérprete de Black or White hubiese conservado su color de piel y su cabello afro? Aquí está la respuesta. Jackson se fue a los 50 años.

Heath Ledger

El actor australiano, que ganó un Premio Óscar por su papel de Joker en la película El caballero de la noche, murió a los 28 años en Nueva York.

Si quieres revisar el trabajo del artista Alper Yesiltas, puedes ingresar a su cuenta de Instagram aquí.