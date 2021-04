Los Premios de la Academia, vuelven el domingo 25 de abril para celebrar algunas de las películas más aclamadas por la crítica que se han estrenado el año pasado. Estas son las bandas sonoras más escuchadas de Spotify.

Antes de la noche más importante del calendario cinematográfico, los nuevos datos de Spotify han demostrado que los oyentes de todo el mundo están volviendo a sumergirse en las increíbles bandas sonoras y canciones de los nominados de este año, así como en algunas de sus bandas sonoras cinematográficas favoritas de la historia.

En la categoría de Mejor Película de 2021, la banda sonora de Minari, del compositor Emile Mosseri, está demostrando ser un gran éxito entre los oyentes. En marzo, la banda sonora registró un aumento en las escuchas a nivel mundial con respecto al mes anterior. También con seis nominaciones a los Oscar de este año está Nomadland, de Chloé Zhao. La banda sonora también ha experimentado un fuerte aumento de las transmisiones mes a mes.

Entre los nominados a la mejor canción original está Fight For You de H.E.R, la canción original de la película Judas and the Black Messiah. Esta canción no cansa a los usuarios. Los fans de Will Ferrell y del Festival de Eurovisión de Netflix siguen escuchando la poderosa balada Húsavík, que se ha convertido en la segunda banda sonora de la película nominada a los premios de este año más escuchada, según los streams a nivel mundial.

La banda sonora más popular de este año nominada a la mejor Banda Sonora Original, basada en los streams entre febrero y marzo, es Soul de Pixar por Trent Reznor y Atticus Ross. Las partituras originales que le siguen en segundo y tercer lugar son Minari de Emile Mosseri y News Of The World de James Newton Howard.

El público no sólo está escuchando las últimas composiciones y bandas sonoras, sino que también siguen escuchando famosas bandas sonoras de películas a lo largo de la historia antes de la gran noche del calendario cinematográfico. Entre los álbumes de bandas sonoras de películas más reproducidos en todo el mundo entre febrero y marzo de 2021 se encuentran Interstellar: Original Motion Picture Soundtrack, de Hans Zimmer; Frozen, de Disney, y La La Land, anterior ganadora de los Premios de la Academia.

Las 5 bandas sonoras de películas nominadas a la 93ª edición de los Premios de la Academia, más reproducidas a nivel mundial en Spotify entre febrero y marzo de 2021 son:

- H.E.R., Judas y el Mesías negro - Fight For You - From the Original Motion Picture “Judas y el Mesías Negro” [Judas y El Mesías Negro]

- My Marianne, Will Ferrell - Husavik (My Hometown) [Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga]

- Laura Pausini - Io sì (Seen) [From The Life Ahead (La vita davanti a sé)] [La Vida Ante Sí]

- Celeste - Hear My Voice [El Juicio de los 7 de Chicago]

- Leslie Odom Jr. - Speak Now [Una Noche en Miami]

