Las 5 mejores películas de Tom Holland para celebrar su cumpleaños

El actor británico cumple 25 años y para festejar su nacimiento hemos reunido sus mejores actuaciones a lo largo de su trayectoria profesional.

Tom Holland nació el 1 de junio de 1996 en Londres. El actor, que también es bailarín, inició su carrea en 2008 y desde entonces ha participado en diferentes producciones.

Una de sus interpretaciones más recordadas es en Spider-Man, en donde le dio vida a Peter Parker dentro del Universo de Marvel. Holland protagonizó Spider-Man: Homecoming (2017) y SpiderMan: Far From Home (2019). Este personaje tuvo importantes partes en otros filmes de Marvel como Capitán América Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019).

Para conmemorar sus 25 años y su prolífica carrera, hemos seleccionado 5 de las mejores películas del joven actor.

¿Listo para un maratón de Tom Holland?

Lo imposible

En 2012, Tom Holland obtuvo gran reconocimiento a nivel mundial por su participación en esta película. Protagonizada por Naomi Watts y Ewan McGregor, la historia se centra en el tsunami que azotó a Tailandia en el 2004. El argumento gira alrededor de una familia viaja a pasar Navidad en este país tropical y termina luchando por sobrevivir y volver a reunirse tras el devastador desastre natural.

Holland interpreta a Lucas, el hijo mayor de la pareja, y su actuación lo hizo merecedor a una nominación en los Critics’ Choice Awards como mejor interprete joven. Además, fue nombrado como el actor revelación de ese año por la National Board of Review.

En el corazón del mar

Esta es una película de 2015, dirigida por Ron Howard y protagonizada por Chris Hemsworth. La cinta está basada en hechos reales que llevaron al hundimiento del Ballenero Essex. El argumento comienza con una entrevista al último sobrevienta del Ballenero, Thomas Nickerson.

Precisamente es Tom Holland quien interpreta la versión joven de este hombre. Si no has visto esta película, aquí te dejamos el tráiler.

El diablo a todas horas

Esta película de suspenso está basada en la novela del mismo nombre, escrita por Donald Ray Pollock. La cinta no es una historia lineal pues reúne las historias de distintos personajes que se encuentran perturbados por los daños de la posguerra.

Tom Holland interpreta a Arvin Rusell, quien es criado por su abuela Emma luego de que su padre muriera tras la perdida de su esposa. Aunque el filme obtuvo críticas mixtas, la interpretación del actor británico fue alabada.

Spider-Man

La versión de este comic protagonizada por Tom Holland y Zendaya se han ganado el amor del público. Tanto Spider-Man: Homecoming como Spider-Man: Far From Home, así como su participación en otras cintas de Marvel lo han hecho ganador de premios como el BAFTA Awards como Estrella Emergente por su interpretacupin y el Saturn Awards como mejor interpretación de in actor/actriz joven por su papel en Captain America: Civil War.

Onward

Tom Holland también ha participado en películas animadas. Onward, titulada Unidos en Hispanoamérica, es una cinta de fantasía producida por Pixar. El actor le dio vida a Ian Lightfoot, un elfo adolescente un poco escéptico que descubre que tiene poderes y que puede regresar a la vida durante un día a su padre.

Holland protagonizó esta película junto a Chris Pratt, quien también pertenece al universo Marvel. Pratt prestó su voz para Barley Lightfoot, el hermano mayor de Ian.