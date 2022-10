Las fotos de Madonna en topples que despertaron opiniones encontradas en redes

Sin duda, Madonna es una de las artistas que más seguidores y tendencias genera. Sus gustos en la moda y excéntricas presentaciones han hecho de ella un ícono en muchos aspectos.

Son varios los medios que están muy pendientes de los artistas y la interprete ha dado mucho de qué hablar, no solo por su notorio cambio físico sino por las últimas publicaciones que ha realizado en redes.

Polémicas fotos de Madonna: ¿Sorpresa?

Madonna está acostumbrada a dar polémica e incluso pareciera que realmente disfruta mucho de ver su nombre en los titulares de todos los medios.

Al parecer a ella le ha pesado un poco el paso del tiempo y entre más ideas encuentra para hacer publicaciones polémicas, más lo disfruta.

Este fin de semana, la cantante fue tendencia por una imagen en la que decidió salir en topless en redes sociales, sin importarle el qué dirán.

A través de las historias de Instagram, la ‘reina del pop’ de 64 años de edad y madre de seis hijos publicó dos imágenes en las que lució con un corset dorado y unas mallas de red y con el pecho al aire.

Aunque para algunos, solo se trató de un disfraz por la celebración de Halloween, para otros estuvo de más que publicara las imágenes, teniendo en cuenta que incluso sus mismos hijos la pueden ver.

En la imagen, Madonna decidió tapar sus pezones con dos emojis : una paleta y una bolsa de dinero. Para acompañar la foto, escribió “Fuimos desde los dulces al dinero”.

Con esta sorpresiva imagen, la cantante dejó claro que, a pesar de la edad, ella se encuentra perfecta y lista para continuar siendo libre en su manera de actuar y pensar.

Luego de que se conocieran las fotos, varios de sus seguidores se mostraron a favor y en contra de su decisión: “Tenemos que quitarle el tabú al cuerpo de la mujer y a los desnudos, se ve divina”; “Madonna siempre creando tendencias por cosas que ya deberían ser normales en el mundo”; “Las fotos de Madonna me dan pena, en serio nadie tiene que desnudarse para ser tendencia”; “Tenaz esas fotos, qué pensarán sus hijos”; “Muy reina del pop y lo que quieran pero se ve terrible, además se pasó con las cirugías”; “Si yo fuera ella, me sentiría muy deprimida de cómo me veo, tenaz”.

¿Se declaró gay?

A inicios del mes de octubre, de nuevo fue tendencia después de publicar a través de la red social TikTok, un video en el que lanzó unas bragas de color rosado a un cubo.

A continuación, lo que se escucha decir a la artista es “si fallo... soy gay”. La imagen que sigue es que se muestra que falla el lanzamiento dejando al mundo preguntándose ¿Qué fue lo que quiso decir con esto?

Otra cosa que llamó la atención fue su excéntrico look, pues además de tirar las pantaletas rosas, también decidió llevar el pelo de este mismo color.

Al final del video se ve a la interprete de ‘Like a virgin’ sintiéndose cómoda con el resultado y casi orgullosa de que las bragas no hubieran caído ni siquiera cerca de la cesta de basura.