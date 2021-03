Ahora que Keeping Up With The Kardashians llega a su fin, el clan ha fijado sus ojos en una nueva fuente de ingresos. Se trata de tarjetas de felicitación.

Kim Kardashian, sus hermanas, Khloé y Kourtney, y su madre, Kris Jenner presentaron la documentación ante la oficina de patentes y marcas de los Estados Unidos para legalizar su nuevo emprendimiento: Kardashian Kards. Aunque en realidad venderán mucho más que tarjetas. “El negocio busca hacer calendarios, instantáneas, álbumes de fotos y de recortes, cuadros, pósteres, postales, artículos de papelería, papel, cuadernos, pegatinas y hasta utensilios de escritura, gomas de borrar, marcadores de libros y papel de regalo”, señaló la revista People.

Aunque no el único plan B de las Kardashian. El Clan ha confirmado que firmó un contrato con la plataforma streaming Hulu, propiedad de Disney, para desarrollar todo tipo de contenidos multimedia, aunque no se ha especificado por cuántos años será el convenio.

Fue la matriarca del clan y mánager de sus hijas, Kris Jenner, quien dio la noticia del nuevo reto que se les presenta: “Emocionada de poder anunciar nuestra nueva asociación por varios años con Hulu y Star y lo que vendrá en 2021″, afirmó Kris Jenner, quien junto al gigante empresarial explicó que será dentro de unos meses cuando se empiecen a conocer más detalles sobre lo que están preparando.

