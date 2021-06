Las mascotas de Leonardo Dicaprio, Jennifer Aniston, Kim Kardashian y más famosos

Las celebridades tienen muchos datos curiosos, que van desde su forma de vestir hasta la forma en que están compuestas sus familias. Para saber más sobre ellos, hemos reunido a cinco celebridades que tienen mascotas con los que comparten su vida.

Leonardo DiCaprio y su tortuga

En 2010, el actor compró una tortuga sulcata de 10 años de edad. El animal tuvo un costo de 305 euros y la adquirió en una conferencia de reptiles en California. Estos animales pueden llegar a vivir 80 años y alcanzan un peso de 90 kilos.

Jennifer Aniston y sus perros

La estrella de ‘Friends’ tiene dos perros. Un schanuzer cruzado llamado Clyde y un pitbull llamado Sophie. Anteriormente, la actriz y su exesposo Justin Theroux eran dueños de un pastor alemán llamado Dolly, pero este falleció en 2019.

Kim Kardashian y su dragón

La estrella del reality show ‘Keeping up with the Kardashians’ es dueña de un reptil conocido como dragón barbudo al que bautizó Speed. El animal es en realidad la mascota de North West, la hija mayor de la también empresaria. Kardashian aseguró que no estaba segura de que le fuera a gustar, pero que terminó por quererlo.

Justin Bieber tuvo un monito

En el cumpleaños 19, el cantante canadiense recibió de cumpleaños un mono capuchino de 14 semanas. El animal fue bautizado como Molly, pero pronto dejó de ser el compañero de Bieber.

En una gira que el cantante realizó en Alemania, las autoridades le confiscaron a Molly por no portar los documentos necesarios para su ingreso. El mono fue llevado a un refugio y el artista decidió dejarlo allí. Posteriormente, Molly fue llevada al Parque Safari Serengeti, en Tanzania.

Greeicy Rendón y su mini pig

La cantante y actriz colombiana es dueña de varios animales. A través de sus redes, la artista ha dejado ver que tiene perros, gatos, conejos, pollos y una vaca. El año pasado, Greeicy recibió de obsequio una mini pig a la que le puso Matata.