Cartel de los sapos 2: las nuevas mujeres que cautivarán esta temporada

Un cartel de mujeres bellas se toma la exitosa serie que cuenta la historia del narcotráfico en Colombia. Carolina Guerra, Andrea Nocceti, Viña Machado y Margarita Muñóz son algunas de las actrices que se vinculan al programa. Conozca los personajes que interpretan en esta serie que contó con la participación de 300 actores.

Andrea Noceti es Lina María

La cartagenera interpreta a una ex reina de belleza que tiene su propia marca de perfumes. Don Mario (Santiago Moure) la ve en un concurso de modelaje y se enamora de ella.

Esta es la primera vez que Andrea Noceti participa en una producción que aborda el tema del narcotráfico. “Al principio dudé sobre actuar o no en este programa porque pensaba que debido a las similitudes entre mi personaje y yo la gente me iba a relacionar de manera incorrecta. Pero al final no me importó, si hay algunas similitudes como que fui reina y soy costeña pero nada más”.

Carolina Guerra es Vicky Puerta

Vicky Puerta es una modelo que llega al concurso Chica Top buscando posibles contactos para sus proyectos. En el certamen se encuentra El cabo (Robinson Díaz) quien queda impresionado con la belleza de esta mujer. Él la conquista ocultando su verdadera identidad de narco.

Margarita Muñoz es María Luisa

Es la amante de "Caliche", un nuevo narcotraficante caleño. Su exitosa carrera en televisión ha sido patrocinada por "Caliche".

Viña Machado es Joyce

Machado interpreta a una brasilera casada con un importante capo brasileño, Luisihno, quien está recluido junto a Pirulito.

Patricia Castañeda es Olga

Olga es la esposa de Pirulito quien ahora es interpretado por el actor Camilo Sanz. Junto a Joyce tratarán de sacar a sus parejas de prisión.

Angélica Blandón es Johana

Johana es una mujer humilde que llega a México para trabajar como empleada de servicio en una residencia. Pero el destino la convierte en servidora del Cabo.

Patricia Manterola es Andrea

Es la sobrina del capo más de poderoso de México. Le gustan los hombres colombianos por eso termina casada con el Puma.

Michelle Manterola es Lilian

Es una agente de la DEA que se hace pasar por prepago para desmantelar el cartel.

Paula Barreto es Larissa

Larissa es una esposa dedicada, fiel y servicial que espera un hijo de Caliche. Cuando ella descubre que su marido tiene una amante decide dejarlo pero esta labor no le resulta sencilla.