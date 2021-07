Laura Tobón está embarazada y esta es su historia de amor

Laura Tobón es una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana. Ha sido presentadora de RCN y de Caracol y también ha explorado su lado como influencer con sus videos de Yotube y sus publicaciones en otras redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, este 8 de julio, Laura Tobón anunció que está esperando a su primer hijo. La presentadora escribió “con todo mi amor les comparto esta sorpresa que nos llegó. Después de pensar que este día no iba a llegar fácil (por mi SOP [síndrome de ovario poliquístico] ) la vida nos dio un giro con este momento tan especial…. Un bebé viene en camino!!! Para serles muy sincera no esperaba quedar en embarazo este año, pero los milagros pasan en los momentos que más los necesitamos. Después de ver lo frágil que es la vida viendo como casi mi papá se me va de este mundo, hoy no puedo estar más agradecida por poder darle vida a mi hij@ …. No se imaginan la emoción que tengo de vivir este nuevo capítulo de mi vida y cómo voy a prepararme para ser la mejor mamá que pueda… los que vayan a estar pegaditos a @lavozkidscolombia van a poder ver mi evolución y van a poder vivir este proceso tan lindo y NUEVO conmigo🤰! No crean que no estoy nerviosa, estoy muerta del susto, pero con MUCHA FELICIDAD!!”

La presentadora había sufrido de ovario poliquístico, también conocido como SOP, y en años anteriores tuvo que ser sometida a una operación. Sin embargo, el problema parece haberse superado con las nuevas noticias que compartió.

La publicación ya cuenta con más de 60 mil me gusta y más de 1200 comentarios. En las cinco imágenes se puede ver a la presentadora sosteniendo una ecografía, a la pareja emocionada abrazándose y a Laura sosteniendo su pequeña pancita.

La presentadora próximamente empezará a aparecer en la nueva versión del reality de canto la Voz Kids de Caracol Televisión. Como ella lo dice, podremos ver el avance de su embarazo a lo largo de los capítulos.

¿Cómo conoció Laura Tobón a su esposo?

Álvaro Rodríguez es un empresario que se mueve en el mundo de la economía. De acuerdo con su perfil en LinkedIn, Rodríguez es el Vicepresidente Estratégico de Ventura Group. Esta es una empresa que se dedica a generar soluciones logísticas integrales para varias áreas.

La pareja se conoció a través de Nina Rodríguez, modelo y amiga de la presentadora y hermana del empresario. En 2015, Laura dio a conocer que se encontraban saliendo. Más tarde, en 2016, Álvaro le propuso matrimonio a Laura en Santorini, Grecia y la pareja se casó en 2017.

La pareja tuvo dos ceremonias para sellar su amor. La primera se realizó en marzo y fue una ceremonia religiosa a la que asistieron pocos invitados. Posteriormente, en las playas de Tulum en México, Laura y Álvaro volvieron a darse el sí frente a 200 invitados.

A través de su canal de Youtube, hemos podido ver un poco de la vida familiar de la pareja. Tienen un perro bulldog llamado Patacón. En un vídeo titulado “tag del esposo”, ambos contaron secretos y detalles como el primer beso, el primer viaje juntos, quién dijo “te amo” primero, entre otros.