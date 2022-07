The Biz Fest es un evento gratuito que buscará reunir a más de 12.000 personas el próximo 28 de julio en el Movistar Arena, para que conozcan de primera mano la historia de celebridades, influencers, empresarios, deportistas, artistas y grandes líderes de pensamiento.

Llega The Biz Fest, el festival de emprendimiento para niños y jóvenes Foto: Cortesía

Hablamos con Karen Carvajalino, una de las directora de este festival, quien en entrevista con la Revista Cromos nos cuentan más de este proyecto:

¿Qué es el The Biz fest?

Es el festival más grande emprendimiento y liderazgo pensado para niños y jóvenes de forma gratuita en Colombia, es un festival diferente es donde los jóvenes van a aprender, a motivarse, inspirarse y aprender historias de los más grandes deportistas, emprendedores influencers, artistas y empresarios.

¿Qué encontraremos en The Biz Fest?

Vamos a encontrar un verdadero festival, un formato creado por jóvenes y para jóvenes, duelos de titanes, retos, muchas sorpresas, mucha música, el montaje es como si fuera el de un concierto, es un evento que les permitirá a los jóvenes aprender, inspirarse, para motivarse, para ganar herramientas, pero alejado de los formatos tradicionales y muy divertido para todos los jóvenes.

¿Para quién va dirigido este evento?

Está dirigido para jóvenes desde los 15 años y no tiene una edad límite, para personas que estén o no estén estudiando, que quieran emprender y que no sepan cómo hacerlo, que nunca han tenido un emprendimiento, es decir todos son bienvenidos, para tener una recarga de energía, de inspiración y de conocimiento, jóvenes de 15 años si son parte de un colegio, de una organización pueden entrar a la página, inscribir y se les enviara un código para que puedan ir con su grupo de amigos.

¿Las personas que quieran participar que tiene que hacer?

Ir a la pagina wwww.thebizfest.com.co si va de manera individual hacer clic en el botón de registro y decir que va de manera individual, y puede redimir su boleta, y si van en grupo también debe hacer clic en el registro grupal y el sistema les arrojara un código.

¿Por qué están importante que los jóvenes puedan estar en este evento?

Es muy importante que los jóvenes puedan estar en este evento por que es una oportunidad única para aprender de los mas grandes referentes de la industria, de personas que han logrado, que han tenido mucho éxito y que quieren compartir como lo hicieron, como lograron llegar a esos puntos desde: Luisa Fernanda W, Alejandro Riaño, Beele, los más grades empresarios del país y deportistas.

Aprender de estas historias y ver que existe otro camino, ver cómo poder emprender y liderar y cómo poder ser exitoso a nivel personal y a nivel profesional en este momento además cómo la juventud aprovecha este que es el mejor momento de una manera práctica.

¿Por qué es importante emprender?

Es importante porque estamos en un país de emprendedores donde la economía se mueve gracias al 80% de las pymes porque es un camino que muchas personas en este momento quieren tomar y lo ven muy atractivo.

Sin embargo, muchas personas no saben cómo hacerlo, no saben por dónde empezar o no saben cómo hacer del emprender un proyecto de vida, esta es la razón detrás de The Biz Fest, hacer vibrar a cada uno de los asistentes con el emprendimiento y con herramientas que son aplicables a la vida personal, con historias de inspiración que son hermosas y mucha información para aprender en un formato divertido.

