“Los costeños son dueños del universo”: la polémica frase de Manuel Medrano

El pasado domingo 22 de enero el cantante Manuel Medrano generó molestia en la red social de Twitter por cuenta de un trino que puso a comentar a todo el mundo y dejó molestos a los que no nacieron en la Costa colombiana.

“Los costeños somos los dueños del universo”, escribió el intérprete de canciones como ‘Afuera del planeta’ o ‘Bajo el agua’, Manuel Medrano.

Los costeños somos los dueños del universo. — Eterno (@manuelmedrano) January 22, 2023

El trino tiene más de 4 mil me gustas y más de 300 comentarios en los que se puede ver que la mayoría no está de acuerdo con la postura de Medrano, además que le recalcaron sobre el acento rolo con el que se ha presentado en entrevistas.

Uno de sus seguidores le comento: “Nadie: El valecita que habla como rolo con una mondá en la boca”.

Mientras Medrano le comento: “Nadie: - El picha corta que nunca me va a llegar a los talones...”, contestó el cartagenero.

Otro comentario dice: “Manuel, como costeño no hablas, sea serio, las cosas como son”

“Mal ahí, Manu. Me pareces una excelente artista, pero ya eso de creer que levitas y no que caminas, muy fuera de lugar. Qué lamentable. Eras mi ídolo”,

Sin embargo, los internautas ofendidos por el trino de Medrano le recordaron un video grabado hace un par de años donde su acento no se percibe costeño sino más bien un poco ‘rolo’.

El cantante Manuel Medrano también se ha hecho famoso por la naturalidad en que envía sus opiniones a través de Twitter

En uno de sus trinos comentó: “¿De qué sirve intentar desprenderse del ego sin nunca aprender a usarlo? Conéctese con usted mismo, reconózcase, use todas las herramientas de la manera correcta, no se deshaga de ellas por no entenderlas… desprenderse del ego es como desprenderse de su tristeza.

Manuel Medrano alude al cantante paisa J Balvin:

“Si J Balvin no hubiera transformado el reggaetón en su momento, ese género ya se hubiera acabado hace raato, ese man es el verdadero jefe de esa música en la actualidad”.

Si J Balvin no hubiera transformado el reggaetón en su momento, ese genero ya se hubiera acabado hace raato, ese man es el verdadero jefe de esa música en la actualidad. — Eterno (@manuelmedrano) January 15, 2023

Los usuarios no esperaron y le respondieron a Medrano:

“Esto es una falta de respeto a todos los artistas boricuas que vivimos y creamos reggaeton porque es nuestra herencia cultural y nos rodea día a día. Puerto Rico es el centro y la cuna del reggaeton y JBalvin (un extranjero que hace música pop) no dicta el éxito de nuestro arte”.

A lo que Medrano no quedo en silencio y comentó:

“Hola! Todos los géneros musicales van quedando en el olvido o transformándose en “Pop” si no vienen “exponentes extranjeros” a rescatarlos… ubícate en la historia de la música… lo mismo pasó con la salsa y muchos géneros más… saludes!”