Los dulces mensajes que Camilo y Montaner le dedicaron a Evaluna

El pasado 7 de agosto, Evaluna festejó su cumpleaños número 24. Por motivo de esta fecha, Camilo y Ricardo Montaner le dedicaron tiernos y sentidos mensajes en sus redes sociales para agradecer por la vida de la artista.

Te puede interesar: Camilo y Evaluna: esta es su romántica historia de amor

Aquí recopilamos sus publicaciones y el mensaje de crecimiento personal que Evaluna compartió con sus seguidores.

La declaración de amor de Camilo

Camilo y Evaluna tienen una de las relaciones más admiradas en el mundo de la farándula y el de las redes sociales. Constantemente, los cantantes comparten fotografías juntos y se expresan el amor que sienten el uno por el otro.

Al ser el cumpleaños de Evaluna, Camilo le dedicó tres publicaciones. En la primera, el artista colombiano escribió “Hoy cumple años la dueña de todas mis carcajadas. Mientras escribo esto tengo tu manita puesta en mi brazo mientras tú sigues durmiendo otro rato... Gracias por darme el privilegio de presenciar en primera fila todo lo que Dios está haciendo en tu vida”.

La segunda instantánea tiene un mensaje simple, pero contundente. Camilo escribió “para siempre”.

El homenaje de fotografías terminó con una imagen de la pareja con un estilo retro. El colombiano escribió “Esto parece un frame de una peli. Hagamos una peli. Donde tú me rescatas de todos los peligros. Como en la vida real. Feliz cumpleaños uapa”

Ricardo Montaner y su tristeza por no festejar con Evaluna

Por primera vez desde que nació Evaluna, Ricardo Montaner y su hija no compartieron esta fecha juntos. El artista venezolano se encuentra en Argentina cumpliendo con las medidas de bioseguridad para evitar la propagación de la variante Delta de covid-19.

A pesar de la distancia, Montaner no quiso dejar pasar ese día sin compartir con sus seguidores el inmenso amor que siente por la menor de sus hijos. El cantante escribió “La que me roba el sueño está de cumpleaños, sigo pensando en ella como cuando era chiquita. Todavía escucho su voz en el mensaje del celular pidiéndome que me quede. Por primera vez en mi vida y en la tuya no estamos juntos en tu cumpleaños. Dios te regale el mejor día de tu vida…yo te celebraré en soledad, para no distraer ni un solo minuto mi pensamiento en ti… Te amo chiquita”.

Lee también: Mariana Pajón, Lorena Arenas, Caterine Ibargüen y mujeres que han hecho historia

La publicación cuenta con más de 530 mil me gusta y más de 2.000 comentarios. Entre ellos destaca la respuesta de Evaluna, quien le respondió lo siguiente a su padre “Papitoooooo. ¡¡¡Te amo!!! ¡¡¡¡¡Te extraño mucho!!!!! “Papi! No te quería llamar pero…por qué me dejaste un mensaje, soy evaluna” jejeje video Favorito. Te amo yicayitoooo”.

Evaluna y su mensaje

Tras los mensajes que recibió la cantante, tanto de su familia como de sus seguidores, Evaluna publicó una fotografía en la que resalta el gran aprendizaje que tuvo a los 23 años.

La artista dijo “24. Uf. A los 23 viví momentos que formaron a la mujer que amo que soy hoy. Me reí, lloré, me equivoqué, aprendí, me volví a reír, me reintegré, me reconstruí, y me volví a enamorar de mí y de esta vida que Dios escogió para mí. Estoy emocionada por lo que viene y estoy orgullosa de cómo llegué hasta aquí. Gracias familia por acompañarme paso a paso. Gracias Dios por agarrarme de la mano. Gracias @camilo por caminar conmigo y ser el reflejo más grande de la Luz del dueño de todas las luces. Te amo. Seguimos pa’lante como el elefante. Los amo. Este año será increíble”.