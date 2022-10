Los duros días de Manuela González por su estado de salud

Manuela González es una de las actrices más recordadas de la televisión, o cómo olvidar uno de sus primeros papeles que aún sigue siendo comentado en la actualidad, cuando protagonizo ‘Me Llaman Lolita’ hace más de veinte años.

Este año tuvimos la oportunidad de verla regresar a la pantalla chica, solo que no como actriz, ya que fue una de las participantes de la cuarta temporada de ‘MasterChef Celebrity’, además de destacar por su destreza en la cocina, también se robó el corazón de los colombianos por su carisma y compañerismo en el set.

Además de ser una exitosa emprendedora y ser una madre devota, la actriz tiene una fuerte influencia en redes sociales, especialmente en Instagram, donde tiene casi 1 millón y medios de seguidores que están muy pendientes de su vida.

Sin embargo, no todo es color de rosa en la vida de Manuela González, así lo demostró en sus recientes Instagram Stories, en los que hizo referencia a unas imágenes en las que aparecía llevando un tapabocas.

La bogotana expresó de manera desparpajada lo siguiente: “Esta es la facha que hay, esto es lo que hay, como diría Daddy Yankee”, luego hizo referencia a su estado de salud en estos momentos, dijo que la había estado pasando mal, pero que se siente muy agradecida con una amiga que le ha estado dando su apoyo incondicional en los últimos días.

¿Por qué Manuela González tuvo que ser hospitalizada?

“No hay nada más bonito que sentir gratitud”, expresó González antes de revelarle a los internautas que tuvo que ser internada en una clínica por culpa de un fuerte contagio.

Según lo que dijo la celebridad, no se trató de COVID-19 o algo por el estilo, sin embargo, no dio más detalles de su enfermedad.

“Ha sido una semana un poco dura porque a mí me dio un virus muy fuerte, se descartó influenza, COVID, pero, juepucha, me dio un virus, así como de esas vainas que lo tumban a uno. Hace rato no me daba algo así”, confesó a sus fans dejándolos muy preocupados.

Manuela González agregó que estuvo de malas porque su esposo, Andrés Velasco, no estaba en casa para cuidar de ella y, como si fuera poco, su gata, Ratona, también se enfermó y tuvo que ser hospitalizada.

“Justo coincidió con que yo iba a estar sola con los chiquitos y justo coincidió con que Ratona, que nunca se enferma, tocó hospitalizarla un día, tocó revisarla. Tenía una infección urinaria. Mi pobre gatita no la estaba pasando bien, nos asustamos un montón… se nos juntó todo”, recordó.

Menos mal una amiga íntima llegó con tamales para cuidar de la intérprete, que afortunadamente, como se ha visto en sus recientes publicaciones en redes ya está mucho mejor.