Los ganadores del Óscar a Mejor película de los últimos 20 años

Vía AFP

Mientras llega el momento de conocer a la gran ganadora de este año, recordamos las películas reconocidas con este galardón a lo largo de dos décadas:

2019: Green book

En 1962 un pianista negro contrata a un chofer y guardaespaldas italoamericano para que lo acompañe a una gira por el sur de los Estados Unidos en medio de una época y en un territorio dominado por el racismo.

2018: La forma del agua

El mexicano Guillermo del Toro dirige esta película. Elisa, una mujer muda, se enamora de un hombre anfibio que está recluido en un laboratorio secreto del Gobierno para el cual ella trabaja como personal del aseo. Su gran muestra de amor: rescatarlo.

2017: Moonlight

Barry Jenkins dirige esta cinta que narra la historia de Chiron, un chico afroamericano, huérfano de padre, que crece en un suburbio conflictivo de Miami. Su desarrollo afectivo y de género, son la columna vertebral de esta película.

2016: Spotlight

Este film narra la historia de la unidad de investigación del periódico Boston Globe desenmascarando el escándalo de los abusos sexuales presentados por algunos sacerdotes de la Iglesia Católica de Massachusetts. 128 minutos bajo la dirección de Tom McCarthy.

2015: Birdman

Michael Keaton interpreta a un decadente actor de Hollywood famoso por su papel del superhéroe Birdman, y su lucha por montar una adaptación teatral de un cuento de Raymond Carver.

2014: 12 años de esclavitud

Dirigida por Steve McQueen, la historia gira en torno a un hombre negro libre que es engañado y obligado a vivir bajo la esclavitud al sur de Estados Unidos.

2013: Argo

Dirigida por Ben Affleck, se trata de una dramatización del rescate de seis rehenes en Irán, por parte del entonces agente de la CIA Tony Mendez.

2012: The Artist

Una película muda en blanco y negro dirigida por Michel Hazanavicius. La historia se centra en el Hollywood de fines de los años 20 y aborda la relación entre una vieja estrella del cine mudo y una joven actriz que destaca en el nuevo cine sonoro.

2011: El discurso del rey

Dirigida por Tom Hooper, la cinta gira en torno a Jorge VI quien, para vencer la tartamudez, acude al fonoaudiólogoaustraliano Lionel Logue.

2010: The Hurt Locker

Fue dirigida por Kathryn Bigelow y escrita por Mark Boal. El filme narra el intenso día a día de un comando especializado en desactivación de explosivos, liderado por el sargento Thompson durante la guerra de Irak.

2009: Slumdog Millionaire

La dirección estuvo a cargo de Danny Boyle y el guion fue escrito por Simon Beaufoy. Jamal Malik es un adolescente pobre de los suburbios de Bombay que participa en la versión hindú del popular programa '¿Quién quiere ser millonario?'. A punto de conseguir 20 millones de rupias, el joven es interrogado por la policía, quien sospecha que el joven que está haciendo trampa.

2008: No Country for Old Men

Escrita, dirigida y producida por los hermanos Coen. Llewelyn Moss, el protagonista, encuentra una camioneta rodeada por varios hombres muertos. En la parte trasera del vehículo hay un cargamento de heroína y dos millones de dólares. Cuando Moss agarra el dinero, es perseguido por un grupo de delincuentes.

2007: Infiltrados

El Departamento de Policía de Massachussets se enfrenta a la mayor banda de crimen organizado de la ciudad de Boston. La estrategia consiste en acabar desde dentro con Frank Costello, el poderoso jefe de la mafia irlandesa. Lo que nadie sabe es que Colin, un miembro de la mafia, es un topo infiltrado en la policía por el propio Costello.

2006: Crash

Dirigida por Paul Haggis. El descubrimiento del cuerpo de un hombre brutalmente asesinado en una canal, muestra la caótica vida de los habitantes de Los Ángeles, pues en el hecho se ven involucrados un policía racista, su compañero, la esposa de un fiscal, un iraní y un matrimonio de personas negras.

2005: Million Dollar Baby

Clint Eastwood fue el responsable de la dirección. Narra la historia de Frankie Dunn, un veterano entrenador de boxeo ya al final de su carrera, y sus esfuerzos por ayudar a una boxeadora, Maggie Fitzgerald, a lograr éxito en el deporte.

2004: El señor de los anillos: el retorno del rey

Peter Jackson dirigió al cinta. En la secuela se decide el destino de la Tierra Media y, por primera vez, parece que hay una esperanza. El interés del señor oscuro Sauron se centra ahora en Gondor, el último de los hombres, cuyo trono será reclamado por Aragorn.

2003: Chicago

Rob Marshal dirigió la película. Velma Kelly y Roxie Hart, son dos delincuentes detenidas por crimen pasional que se encuentran en prisión esperando su juicio juntas en Chicago en los años 20.

2002: A Beautiful Mind

La dirección del filme y guión estuvo a cargo de Ron Howard y Akiva Goldsman, respectivamente. La cienta cuenta la vida de John Forbes Nash, ganador del Premio Nobel de Economía del año 1994.

2001: Gladiator

Dirigida por Ridley Scott, es una película de que transporta al espectador al año 180, cuando el Imperio Romano domina todo el mundo y el emperador Marco Aurelio decide transferir el poder a Máximo. Sin embargo su hijo Cómodo, quien aspiraba al trono, no lo acepta y trata de asesinar a Máximo.

2000: American Beauty

Lester Burnham, un cuarentón en crisis, cansado de su trabajo y de su mujer Carolyn, se siente seducido por la atractiva amiga de su hija a la que intentará impresionar a toda costa.