Los Razzies, que reconocen lo peor del cine, le quitan un premio a Bruce Willis

Fotografía tomada en 2017 en Filadelfia. Foto: Gilbert Carrasquillo

Los Oscar a lo más lánguido del cine (Golden Raspberry Awards, llamados los Razzies) volvieron a sonar por la enfermedad de Bruce Willis. El actor, que sufre de afasia, puso a reflexionar a sus creadores John J.B. Wilson y Maureen Murphy, quienes habían nominado ocho de sus actuaciones a lo peor en 2021.

La nominación a Willis tenía una particularidad este año: el nombre de su categoría. Sus fundadores se basaron en la baja calidad de los últimos filmes del protagonista de Sexto Sentido para idear La peor actuación de Bruce Willis en una película de 2021, en la que ganó Cosmic Sin (ocho competían por el anti-Oscar).

Cosmic Sin (2021) - Tráiler Subtitulado en Español - Bruce Willis

La burla hacia lo peor de repente se frenó a raíz de la confirmación de la enfermedad de Willis. “Después de mucho pensar y considerar, los Razzies han tomado la decisión de quitar el premio Razzie otorgado a Bruce Willis debido a su diagnóstico recientemente revelado”, se lee en un comunicado emitido por sus fundadores. “Si la condición médica de alguien es un factor en su toma de decisiones o su desempeño, reconocemos que no es apropiado darle un Razzie”.

En tono de disculpa, Wilson y Murphy expresaron que “realmente lamentan la condición diagnosticada de #BruceWillis. Quizás esto explica por qué quería salir con fuerza en 2021. Nuestros mejores deseos para Bruce y su familia”.

Las otras ganadoras de los Razzies

Estos premios suelen entregarse un día antes de los Oscar. La categoría Peor película fue para Diana the Musical (Netflix). LeBron James (Space Jam) y Jared Leto (House of Gucci) no se quedaron atrás: los galardonaron en las categorías Peor actor y Peor actor de reparto, respectivamente.

Bruce Willis: ¿Qué es la afasia?

La afasia es un desorden en el lenguaje que afecta la habilidad para comunicarse. “Para los increíbles seguidores de Bruce, como familia, queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente le diagnosticaron afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas. Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él”, se lee en el comunicado difundido esta semana, que oficializó su retiro del cine.

La familia de Willis expresó que “este es un momento realmente desafiante para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo. Estamos atravesando esto como una unidad familiar sólida y queríamos atraer a sus fanáticos porque sabemos cuánto significa él para ustedes, al igual que ustedes para él”.