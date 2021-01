Los Simpson predijeron la ropa y posesión de Kamala Harris en Estados Unidos

“Lo volvieron hacer” esta es la frase más sonada en redes sociales cuando se refiere a algún episodio de la mítica serie ‘Los Simpson’ que tiene relación con algo de la realidad. Aunque ningún programa de ficción puede predecir el futuro, la famosa serie se ha acercado varias veces.

Las redes sociales se han llenado nuevamente con un nuevo episodio, que no hace más que engrosar la leyenda de los personajes creados por el dibujante y productor de televisión, Matt Groening. Todo se generó en la ceremonia de investidura del presidente Joe Biden, cuando Kamala Harris se convirtió en la primera mujer vicepresidente de esa nación. Los fanáticos de la serie han rememorado el episodio ‘Bart to the future’.

En ese capítulo, se muestra a la familia de Springfield con unos años de más. Lisa es presidenta de los Estados Unidos y se convierte en la primera mujer en ocupar este importante cargo, precisamente como sucesora de Donald Trump, así lo muestra en este capítulo emitido en EE. UU. en el año 2000.

Además, el estilo que eligió para ese momento tiene un parecido con el que Harris asistió a la ceremonia el pasado 20 de enero. Los apasionados por esta serie vieron el parecido por el abrigo del “mismo color” y hasta por los accesorios que usó, las perlas blancas en sus pendientes y su collar.

Algunos de los internautas escribieron estos mensajes a través de Twitter al conocer el parecido de los dos acontecimientos- Uno de ellos escribió: “Kamala Harris es realmente Lisa Simpson y estoy a favor de ello”. Otros comentaron: “Kamala Harris me recuerda a Lisa Simpson... casi el mismo traje” Y el siguiente escribió: “¿Cómo sabemos que Kamala Harris no acaba de copiar a Los Simpson?”, bromeó.

Otros comentarios fueron: “Lisa Simpson como presidenta de EEUU y Kamala Harris como vicepresidenta. No puede ser casualidad.

Los Simpson lo han vuelto a hacer. Lisa Simpson como presidenta de EEUU y Kamala Harris como vicepresidenta. No puede ser casualidad. #InaugurationDay pic.twitter.com/lJJ0Vbj2T2 — Marta Ingelmo (@MartaIngelmo) January 20, 2021

Los Simpson en uno de sus capítulos predijeron que Donald Trump llegaría a ser el presidente de los Estados Unidos y que no dejaría al país en buenas condiciones cuando se marchara de la Casa Blanca.

La especulación sobre las habilidades proféticas de la serie no es nada nuevo, Los Simpson están llenos de ironías y guiños a la actualidad. Y en este capítulo aparte de predecir que el magnate neoyorquino llegara a la presidencia, también se dijo que no dejaría al país económicamente muy estable cuando terminara su mandato. En el capítulo se puede ver cuando Lisa al estar en el despacho Oval, comenta a sus asesores: “Heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump”. Mientras que su secretario, Milhouse, le confirma: “Estamos en quiebra” y una asistente le asegura que quedaron endeudados con todos los países del mundo.

Hollywood Reporter le preguntó al escritor Dan Greaney en 2016 sobre la predicción de la presidencia de Donald Trump, él contestó: “«Fue una advertencia para Estados Unidos. Y esa parecía la última parada lógica antes de tocar fondo. Fue lanzada porque era consistente con la visión de Estados Unidos volviéndose loco», comentó.