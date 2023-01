Madonna anuncia gira mundial para celebrar cuarenta años de carrera

El año pasado Madonna cumplió cuarenta años de carrera, marcando la fecha en la que lanzó ‘Everybody’, su primer sencillo. Días atrás ella llamó la atención de los internautas cuando decidió borrar, o archivar, todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 18 millones de seguidores, esto dejó la duda sobre qué está tramando, ¿un nuevo álbum de estudio? O ¿una nueva gira mundial?

Vale recordar que meses atrás la reina del pop estrenó ‘Finally Enough Love’, un disco recopilatorio de sus sencillos mezclados y hace unas cuantas semanas estrenó ‘Back that up to the Beat’, una canción completamente nueva.

Ahora finalmente se reveló lo que la estadounidense se traía entre manos, se trata de ‘The Celebration Tour’, una gira que empezará a mediados del 2023 y con el que ella celebra su longeva y exitosa carrera musical.

Para anunciarlo, Madonna publicó un video en sus redes sociales en el que aparece ella jugando “verdad o te atreves” con varios amigos, incluyendo Amy Schumer, Jack Black, Diplo, entre otros, al finalizar el corto, la comediante reta a la cantante a realizar una gira mundial con todos sus sencillos, incluyendo ‘La Isla Bonita’ o ‘Like a Virgin’.

El tour mundial tendrá su inicio el 15 de julio y “destacará su catálogo de música sinigual de más de cuarenta años”, dice el anuncio. También “honrará la ciudad de Nueva York, que es donde su carrera musical comenzó”.

¿Por dónde pasará la gira de Madonna?

Esta nueva aventura de la superestrella es producida por Live Nation y visitará 35 ciudades alrededor del mundo, entre ellas Vancouver, Detroit, Chicago, Miami, Los Ángeles, en Norteamérica.

En Europa tendrá 11 fechas en las que pasará por Londres, Barcelona, París, Estocolmo y más. La gira finalizará el primero de diciembre en Ámsterdam, Países Bajos.

“Estoy emocionada de explorar tantas canciones como sea posible con la esperanza de darles a mis fans el espectáculo que han estado esperando”, dijo Madonna en el anuncio.

Asimismo, se dio a conocer que Bob the Drag Queen, ganadora de la temporada 8 del concurso ‘Rupaul’s Drag Race’ será un invitado especial en todas las fechas del tour.

La venta de las entradas iniciará este viernes 20 de enero a las 10 de la mañana en el sitio web madonna.com/tour. Los miembros legacy del club de fans de Madonna tendrá una oportunidad de preventa que iniciar este 17 de enero a las 12 del mediodía.

¿Madonna vendrá a Colombia?

De momento se desconoce si la artista tiene pensado expandir el número de ciudades, por ejemplo, muchos se preguntan si llegaría a visitar América Latina. Vale recordar que la única gira con la que ella visitó Colombia fue the MDNA Tour en 2012, cuando se presentó en Medellín.