Madonna y otras de las obras “comestibles” del artista Mateo Blanco en exposición

Mateo Blanco hace parte de "Caged Bird", un corto documental sobre su viaje artístico y su herencia colombiana que se comenzó a grabar este año. Foto: Cortesía

Mateo Blanco es mundialmente conocido por el uso de materiales comestibles y poco convencionales. Entre sus proyectos más notables están los retratos de Dolly Parton en tela y cuerda, Jennifer Lawrence recreada con maní y Elsa, de Frozen, hecha completamente en cristales de azúcar. Este trabajo que suele encontrarse en museos y colecciones privadas, tendrá una exposición abierta al público desde el próximo 8 de enero en Mills Art Gallery en la ciudad de Orlando.

Esta nueva exhibición titulada This is Mateo Blanco presentará 17 obras, cinco de ellas parte de su historia personal y 12 son obras inéditas. “Madonna siempre ha sido de gran inspiración para mí. Ella ha sido muy cercana a las artes, es una gran coleccionista de obras de Frida Kalho. Pero lo que más admiro de ella es la capacidad de seguir siendo la reina del pop por cuatro décadas”, explica el artista dando un adelanto de lo que se verá en la exposición.

“This is Mateo Blanco es lo que soy yo, es la exhibición más importante de mi vida, es a través de ella que cuento mi historia, me expreso con toda mi alma, es un homenaje a las artes, a mi propia persona como artista, es un homenaje a la música”, agrega el artista que también canta e incluso interpretó ópera ante el presidente de los Estados Unidos de entonces, George W. Bush.

Aunque Mateo nació en Miami, vivió gran parte de su vida en Colombia y por eso sus obras también transmiten el amor por el país. Su arte es muy apreciado en los cinco continentes. El que lo hizo más popular y le abrió el camino del reconocimiento internacional fue el retrato que hizo con el rostro de la actriz Jennifer Lawrence, elaborado en maní, trabajo que le dio la vuelta al mundo cuando fue exhibido en el Museo Slugger en Kentucky.

