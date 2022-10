¿Maluma se convertirá en padre muy pronto?

Maluma se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, no más en abril tuvo un exitoso concierto en Medellín con miles de asistentes e invitados de lujo, incluyendo a la reina del pop, Madonna.

También te puede interesar: “Más te vale que cumplas todas mis necesidades”, Madonna puso a rogar a Maluma

Aquí encuentras más contenidos como este

Asimismo, continúa lanzando música, hace unos días, en la entrega de los premios Billboard a la Música Latina presentó su más reciente sencillo titulado ‘Junio’, además, en medio de la presentación terminó dándose un apasionado beso con su novia actual, Susana Gómez.

Este tipo detalles ha despertado un fuerte interés de la gente en la vida personal del reggaetonero, por ejemplo, en una reciente entrevista le preguntaron en el canal de redes sociales, CNS Videomusic, lo siguiente: “casarte, tener hijos ¿la ves posible o es algo que resolverás en el futuro?”.

¿Maluma será papá?

Ante esta duda, Maluma no dudó en contestar y dejó claro que es algo que realmente le interesa, “claro, claro, ¿y sabes qué?, que yo siento que puede ser pronto”, aunque esta frase pudo haber dejado a entender que ya está encargando a su primer hijo, se apresuró a explicar que no es un objetivo inmediato: “o sea, no estoy diciendo que este año o el otro”.

Además: ¿Laura Acuña se separó de su esposo Rodrigo Kling? Esto confesó la presentadora

Asimismo, el antioqueño mencionó que ha visto cómo sus amigos cercanos ya se están casando y teniendo hijos, algo que lo hace cuestionarse: “Tengo amigos de mi edad que ya tienen hijos, y cuando uno voltea y ve que los amigos ya tienen hijos, algunos se empiezan a casar, uno se pregunta: ‘¿Qué está pasando aquí, será que yo voy a ser el próximo?’”, expresó entre sonrisas.

Más adelante, Juan Luis Londoño (nombre real del famoso) admitió que quiere formar su familia, aunque sabe que es algo que debe tomarse con calma, ya que quiere seguir viviendo otras etapas importantes para su vida, “Todo con calma, quiero ser un hombre de familia y disfrutarme de todo lo que soy como humano y seguir aprendiendo”.

¿Quién es la novia actual de Maluma?

Vale tener presente que la celebridad lleva tres años de relación con Susana Gómez, una arquitecta alejada del mundo de la farándula, se conocían desde hace varios años, pero solo hasta ahora decidieron darse una oportunidad en el amor.

Asimismo, esa no fue la primera vez en que Maluma confiesa que quiere ser padre, hace un tiempo dijo: “Mi sueño más grande es tener una familia, ser padre. Aún no, estoy muy joven y tengo una familia grande animal, con perros y caballos. Pero sí quiero darles nietos a mis padres”.

Te sugerimos leer: ¿Quién es y qué hace la novia actual de Maluma