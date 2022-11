¿Margarita Rosa de Francisco se despide de las redes sociales?

Margarita Rosa de Francisco es considerada una de las actrices más respetadas de la televisión y el cine colombiano. Asimismo, su trabajo como columnista y su presencia en redes sociales la han hecho destacar en temas sociopolíticos de la realidad del país.

En las plataformas digitales, la actriz solía dar pie a conversaciones y discusiones relevantes con la actualidad colombiana. Por ejemplo, recientemente cruzó varias opiniones con el senador Miguel Uribe Turbay, referente a sus críticas del gobierno de Gustavo Petro.

La discusión que hace referencia al actual presidente del país la hizo blanco de críticas y ataques por parte de sus detractores en Twitter, donde tiene o tenía más de un millón de seguidores.

Sin embargo, los internautas de Margarita Rosa de Francisco se llevaron una sorpresa en la mañana de este miércoles 23 de noviembre, pues ella, que es tan asidua a Twitter, aparentemente eliminó su cuenta oficial.

¿Qué pasó con el Twitter de Margarita Rosa de Francisco?

Al entrar al que era o es su usuario, la plataforma dice que “esta cuenta no existe”, no es claro si fue una decisión de la vallecaucana, o si la misma compañía fue que le desactivó su perfil, o también puede que haya sido víctima de los hackers, de momento, ella no se ha pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido.

Según las políticas actuales de Twitter, para que suspenda una cuenta, las razones que llevan a tomar este tipo de medidas es por la generación de spam o porque se trata de un perfil falso, o también porque le falte a la seguridad de otros usuarios, o por realizar trinos que resulten abusivos para la comunidad.

¿También cerró su Instagram?

Por otro lado, vale tener presente que la cuenta de la estudiante de filosofía en Instagram sí continúa activa, en este espacio no es tan activa como lo era en Twitter, de vez en cuando publica algunas cosas de sus proyectos laborales o detalles de su vida personal. Su más reciente post es del 12 de octubre de este año, haciendo referencia a la filmación de una nueva película.