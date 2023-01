Margarita Rosa de Francisco y Carlos Vives aparecen cantando juntos

Margarita Rosa de Francisco sigue marcando tendencia en redes sociales. La actriz ha se ha vuelto viral en una diversidad de ocasiones y ha logrado armar debates entre sus seguidores con una multiplicidad de temas que publica en las plataformas.

Así mismo, la vida de la también conocida como ‘La Mencha’ ha estado en boca de los colombianos. Por ejemplo, muchos saben que estuvo casada con el cantante Carlos Vives y aunque su matrimonio duró poco, forjaron una gran amistad.

Por ello, los artistas se han encontrado en varias ocasiones, incluidas varias veladas de premiaciones de cuando Margarita protagonizaba producciones colombianas y Carlos comenzaba a mostrarse como el favorito de la música.

Ahora, cada uno ha hecho su camino. Vives sigue marcando historia con su música y se ha convertido en gestor cultural. En cuanto a Margarita Rosa, se encuentra ejerciendo como conductora de programas de televisión y sigue actuando.

Margarita Rosa canta a dúo con Carlos Vives

El pasado viernes terminó la repetición de Café con Aroma de Mujer, novela original de Fernando Gaitán y la cual, fue protagonizada por Margarita Rosa de Francisco en el papel de la afamada Gaviota.

Con el fin de recordar estos días en que la telenovela estaba en el top del raiting televisivo, la actriz subió a su cuenta de TikTok un video en el que se puede ver al cantautor recogiendo café e interpretando a dúo con ‘La Mencha’ la canción principal de la banda sonara.

Se puede escuchar a los dos muy alegres, lo que demuestra la afinidad que hay entre ambos y han logrado, nuevamente, poner a Café con Aroma de Mujer en las tendencias nacionales.

En el video se puede leer: “Ni en mis sueños más salvajes me vi cantando con vos ‘Gaviota’, Carlos Alberto”.

La publicación ya cuenta con más de 38 mil ‘me gusta’ y más de 700 comentarios entre los que se encuentran: “Eres única, ¡¡irremplazable!!”, “Ellos se amaron, que lindo hoy sea una linda amistad”, “El amor se debe transformar siempre para bien”, y “Nuestro Gallito y nuestra Niña ‘Mencha’”.

Margarita Rosa de Francisco explicó su retiro de las redes sociales

“Creo que me retiré de las redes porque no soportaba más la reactividad mía y la de los demás. No estoy segura de que vivir en paz sea una meta alcanzable; creo, más bien, en entrenar la capacidad de vivir en el conflicto sin que eso signifique eliminar al otro”, explicó la caleña.

“Ahora, hay maneras de transitar el conflicto y pilotear las emociones que se generan por cuenta de él. Yo opto por la autoobservación constante y por eso no soy muy buena para pelear con nadie”, añadió

A pesar que de Francisco admite haber disfrutado las reacciones que provocaba en los internautas, en la actualidad es consciente de que puede ser algo completamente negativo:

“Una voz menos en el barullo no puede sino ser saludable. Para mí, lo divertido de Twitter no era tener ‘seguidores’ (palabra horrible), sino la discusión pública en sí y también las lecturas colectivas. Podría haber seguido manteniendo solo eso, pero no es fácil estar en esa red y no meter la pata como lo hice tantas veces”, dijo Margarita.

“Por eso me parece peligroso. Sí es cierto que hay gente que se influencia por las cosas que uno dice ahí, es mejor retirarse de la escena. También es una práctica de emancipación, pues me salí de todas y me siento vivir la vida pequeña –que es la única que tengo– fuera del radar”, agregó.