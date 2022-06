Matilda 2022: fecha de estreno, reparto y dónde se podrá ver

Matilda: Conoce el reparto de actores de la nueva versión que lanzará Netflix Foto: Cortesía Redes Sociales

Matilda aquella película de 1996 quien fue protagonizada por la pequeña Mara Wilson, la actriz que jugaba y práctica con sus poderes, llegó a cautivar a más de uno con su inocencia, picardía, y sus ganas de de mostrar las aventuras más divertidas que esta pequeña haya realizado en pantalla grande.

Puedes leer: Betty La Fea’ se va de Netflix y estas serían las razones

Aquí puedes encontrar más contenido como este

26 años después viene una nueva versión de la película esta vez la pequeña actriz Alisha Weir dará vida a Matilda, con un estilo Broadway, la cual promete hacernos reír y bailar al mismo tiempo.

“Matilda, de Roald Dahl: El musical” cuenta la historia de una niña extraordinaria que, dotada de una mente despierta y una imaginación desbordante, se atreve a cambiar su vida. Y el resultado es milagroso para todos.

La actuación de la pequeña Alisha ha sido catalogada por sus realizadores como “magistral” y están seguros de que emocionará a las nuevas generaciones debido a su gracia y naturalidad.

En cuanto al reporta: Alisha Weir como Matilda, Emma Thompson como Tronchatoro, Lashana Lynch como la Señorita Miel, Stephen Graham como el Sr. Wormwood y Andrea Riseborough como la Sra. Wormwood.

“Matilda, de Roald Dahl: El musical”, una nueva adaptación del clásico libro infantil del escritor Roald Dahl que fue llevado al cine en 1996 por Danny De Vitto.

Puedes leer: Netflix anunció nueva temporada de ‘El juego del calamar’: Esta será su fecha

Matilda, de Roald Dahl: El musical | Avance oficial | Netflix

Fecha de estreno de Matilda

Se espera que el estreno ocurra este 2 de diciembre de este año según lo programado por Netflix, quien ya lo describe como el gran estreno de Navidad.

Reparto de Matilda

Alisha Weir como Matilde

La joven actriz con tan solo 11 años será la protagonista de esta versión quien le dará vida a Matilda, el icónico papel que hizo Mara Wilson en 1996.

Emma Thompson como la maestra Tronchatoro

La actriz británica Emma Thompson hará el papel de la villana de la historia, la maestra Tronchatoro. Su magnifica interpretación y su camaleónica personalidad dará de qué hablar en esta versión que promete una Tronchatora despiadada.

El extraordinario cambio de la actriz britpanica que se ganó el corazón del público en la saga Harry Potter como la profesora Sybill Trelawney, hace que en esta ocasión se la vea irreconocible caracterizando a la difícil directora de la escuela donde asiste la pequeña Matilda.

Lashana Lynch como la Señorita Miel

La actriz inglesa de 34 años tiene ascendencia jamaiquina, pero nació en Hammersmith, Londres en noviembre de 1987. Famosa por participar en películas como: No Time to Die o Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Lashana dará vida a la Señorita Miel, quien en la versión de 1996 fue interpretada por la actriz Embeth Davidtz

Stephen Graham como el Sr. Wormwood

El actor británico conocido por This Is England hereda el papel del actor, productor y director Danny De Vitto como el Sr. Wormwood, en este nuevo remake de Netflix.

Andrea Riseborough como la Sra. Wormwood

Junto a Stephen Graham, la actriz británica Andrea Riseborough tendrá la misión de personificar a la Sra. Wormwood, conocida por su interpretación de Margaret Thatcher en The Long Walk to Finchley. Reemplazará en esta versión a la actriz Rhea Perlman.

Te puede interesar leer: La película furor de Netflix que no puedes dejar de ver

Dónde se podrá ver la nueva versión de Matilda

La nueva versión de ‘Matilda’ llegará a la plataforma Netflix en diciembre del 2022.