Matthew Perry de ‘Friends’ reveló la razón por la que no puede ver la serie

Matthew Perry publicó sus memorias el pasado 1 de noviembre. En ellas, tituladas Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, se pueden leer diferentes revelaciones de las luchas que ha tenido el actor de Friends en contra de adicciones con el alcohol y las drogas.

Ahora, el actor de una de las sitcoms más famosas de la televisión, ha revelado que no puede volver la serie porque no soporta ver el estado en el que estaba en el momento de las grabaciones. Según él, esta era la “etapa más oscura de su vida”.

El actor de ‘Friends’ reveló que pasó por una serie de adicciones mientras estaba en la priducción. Foto: Instagram

Perry fue quien le dio vida a Chandler Bing, uno de los seis amigos protagonistas de la producción. Aunque el papel lo lanzó al estrellato, se puede ver su delgadez en la pantalla chicha al consumir bebidas alcohólicas, opiáceos y cocaína.

“No puedo ver la serie porque estaba extremadamente delgado [...] Podía ir bebiendo, opiáceos, bebiendo, cocaína. Me di cuenta temporada tras temporada por cómo me veía. No creo que nadie más pueda verlo, pero yo podría”, aseguró Perry en una reciente entrevista con Tom Power.

En la intervención, el artista también indicó que cuando fue elegido para el papel ya se encontraba luchando estas adicciones, pero, a medida que avanzó la serie y su fama crecía, no vio mejoría y por el contrario, todo comenzó a emporar.

Otra razón dada por el actor por la que no le gusta ver los capítulos de la serie es “porque podía ir con opiáceos, bebido, con cocaína. Podía decírtelo temporada tras temporada por cómo me veía. Es por eso que no quiero ver porque eso es lo que veo”, explicó el actor.

A pesar de la fuerte adicción que tenía Perry en ese momento, también reveló que tenía un profundo respeto por la producción y sus compañeros, por lo que nunca consumió ninguna sustancia en el set de grabación.

“Tenía la regla de que no bebería ni consumiría drogas mientras trabajaba porque tenía demasiado respeto por las cinco personas con las que trabajaba. Entonces, nunca me emborraché mientras trabajaba”, agregó el intérprete de Chandler Bing.

Lo anterior, no significa que después de una noche de borrachera no fuera a trabajar. De hecho, contó una anécdota en la que fue a trabajar bajo una gran resaca que lo mantuvo con temblores durante toda la grabación.

“En un momento estaba temblando tanto que si iba a pasar de la estantería a la mesa, tenía que hacerlo rápidamente y poner la mano sobre la mesa para no temblar. Me puse muy mal”, dijo el actor de televisión estadounidense.

La gran amistad de los protagonistas de Friends no se quedó solo en la pantalla, pues, según Perry, ellos lo apoyaron en su proceso de recuperación y fueron comprensivos cuando pasaba por su peor momento.

Este episodio fue tan oscuro en su vida que incluso, al final de las grabaciones, indicó que no lloró como el resto de sus compañeros porque no podía sentir nada.

“No podía decir si eso se debía a la buprenorfina opioide que estaba tomando o si, en general, estaba muerto por dentro”, explicó Perry.