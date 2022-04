Me avergüenza mi mamá: Príncipe Guillermo sobre Diana de Gales

En los últimos meses que los Duques de Sussex vivieron en Inglaterra evitaban el encuentro con los Duques de Cambridge Foto: Getty Images

El príncipe Guillermo se ha identificado por ser el hijo correcto, bien portado, amable y cumplir con sus labores reales. Sin embargo, en su nueva biografía, lanzó más de una bomba y detalló aspectos desconocidos de su vida.

El libro estará a la venta a la venta a principios de mayo, con motivo del 40º cumpleaños del duque de Cambridge, el próximo 21 de junio. Allí se incluyen numerosos relatos que responden a la verdadera relación que lleva con el príncipe Gales y las discusiones que tiene con su padre.

El libro, titulado ‘William At 40: The Making Of A Modern Monarch’, profundiza en el hijo mayor de Lady Di, sin embargo, él no fue el escritor sino Robert Jobson, todo un experto en la Casa Real británica, quien conoce muy bien a cada uno de sus miembros.

¿Diana de Gales avergüenza a Guillermo?

Tras la muerte de la princesa Diana, los conflictos entre Guillermo y Carlos se hicieron más intensos. Jobson, señaló en el libro que el duque de Cambridge no respeta la jerarquía de sus respectivas posiciones y se siente “al mismo nivel” que su padre, ya que ambos son herederos del trono.

Entre todos los detalles lanzados por Guillermo, aseguró que hubo un momento en que se situaron en plena ‘guerra de Gales’. Sobre eso, hizo referencia al momento cuando sus padres se separaron y después se divorciaron, siendo este conflicto otro más de los conflictos que estuvieron en los medios.

Fue durante una conversación con la hija de Bel Mooney, del ‘Daily Mail’, en una cena que el príncipe y ella hablaron de los padres. Ella le dijo que había momentos en que los padres podrían causar vergüenza y la respuesta de él fue sorprendente y rápida: “Papá no me avergüenza, mamá sí”.

Estas palabras del libro contrastan con lo que Guillermo ha mostrado siempre. La veneración y respeto a la figura de su madre, la ha inculcado a sus hijos incluyendo el mismo amor y cuidado ¿habrá cambiado de opinión?

A pesar de que sea cierto que durante su adolescencia y años en Eton, su vida fue caótica, la relación de los dos no se vio tan afectada ante las cámaras para esa época.

Guillermo y el príncipe Carlos

En las páginas del nuevo libro, también se detalla que el hijo mayor de Diana ha abusado en algunas ocasiones de la bondad de su padre.

No obstante, ha sido Camila de Cornualles, esposa del príncipe Carlos quien lo ha puesto orden. “Recuerdo una ocasión en que salían del castillo de Windsor después de un evento conjunto, y el duque de Cambridge se enteró de que su padre tenía escoltas policiales del Grupo de Escolta Especial para un viaje, como lo justificaba su estatus real. Le preguntó si él y su esposa podían acompañarlos en el convoy, lo que les facilitaría el paso por el tráfico. Carlos estuvo de acuerdo, pero los duques de Cambridge le hicieron esperar durante varios minutos y entonces la duquesa de Cornualles insistió en que se fueran sin él. Cuando la pareja al fin salió, todo lo que podía ver eran las luces azules intermitentes de las motos que desaparecían en la distancia”, se relata en el libro.

Haciendo alusión al su carácter impulsivo e impredecible del duque de Cambridge, -algo que ya se había conocido en una biografía anterior- forma de ser que a su padre le cuesta bastante manejar: “A veces, su nivel de beligerancia ha sorprendido a su padre, quien siempre ha detestado las confrontaciones. El resultado es que Carlos tiende a andar con cuidado cuando trata con su heredero y no logra detenerlo por su falta de respeto”, se cuenta en el nuevo libro.