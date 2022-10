“Me tocó buscar ayuda”: Catalina Gómez de ‘Día a Día’ sobre fuerte trastorno

La presentadora del matutino, Catalina Gómez, ha hablado de todo su proceso como madre y las dificultades que tuvo que superar sobre todo con su segundo hijo.

En su cuenta de Instagram tiene 1.4 millones de seguidores que están al pendiente de lo que sucede en su vida profesional y personal. Recientemente, en una entrevista la Gómez habló de un problema que tuvo en su salud tras su segundo hijo.

Catalina Gómez habló de su trastorno de salud

La paisa lleva 15 años acompañando las mañanas de los colombianos en el matutino Día a Día, el reconocido programa del Canal Caracol.

Debido a ello, sus seguidores han conocido más de cerca su relación y la familia que ha construido con el paso de los años.

En conversación con el programa ‘Lo sé todo’, Catalina Gómez habló sobre su lío de salud y señaló que tuvo síndrome de ovarios poliquísticos, lo cual le provocó las mencionadas pérdidas en sus videos anteriores, a lo largo de cinco años entre el nacimiento de sus dos hijos.

“Me tocó buscar ayuda”, indicó Gómez, al recordar el problema que vivía. Igualmente, agregó: “Jamás me imaginé que doliera tanto, que me diera tan duro”.

La antioqueña de Día a Día, aseguró que “soñaba con ser mamá y tener muchos hijos” por lo cual quiso someterse al apoyo de especialistas que la ayudaran a afrontar este trastorno.

Por el momento, la presentadora explicó que no piensa tener más bebés, no porque su corazón no lo quiera, sino porque su cuerpo y salud ya no se lo permiten de la mejor manera.

¿Cómo se conocieron Catalina Gómez y Juan Esteban Sampedro?

Hace un tiempo en una entrevista con su colega, el periodista Juan Diego Alvira, Catalina reveló cómo inició su historia de amor con Juan Esteban Sampedro.

“Mis primeros novios fueron un drama porque prácticamente no me dejaban tener novio. A mí me gustaban en esa época mechuditos y era peor. Mi papá me decía que donde me viera andando con uno así partíamos cobijas, pero con todo lo cantaletoso, era muy consentidor”, reveló la presentadora

Por su parte, recordó cómo conoció al que hoy es su esposo y padre de sus dos hijos, Emilia y Cristóbal. La confesión dejó a más de uno sorprendido.

“La primera vez que salimos a comer yo solo tomé un jugo de mandarina, o sea, la más aburrida del mundo. Pero rápidamente me conquistó, me enamoró. Juan tiene un sentido del humor impresionante. Rapidito terminamos viviendo juntos”.

Sin embargo, como su papá era un poco ‘cantaletoso’, a Juan Esteban le tocó tomar una decisión muy importante. “Nos ennoviamos Juan y yo, nos fuimos a vivir juntos por circunstancias de la vida. En esos ires y venires, mi papá cantaletoso nos regañó. Le dijo a Juan ‘yo a vos te quiero mucho pero sí te voy a pedir un favor, formalicen eso, eso ahí viviendo juntos eso a mí no me gusta’, entonces a Juan le figuró pedirme matrimonio”, reveló Catalina.

Finalmente, se casaron en Las Vegas, Estados Unidos, en una ceremonia un poco improvisada. Llevan más de 10 años de matrimonio y son una de las parejas más estables de la farándula.