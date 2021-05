Mechones de pelo de Kurt Cobain son subastados por más de 14 mil dólares

El vocalista y guitarrista de la legendaria banda Nirvana, Kurt Cobain, sigue rompiendo los récords en las subastas. Una mujer es la nueva dueña de seis mechones de su pelo. Pagó 14.145 dólares por ellos.

Los más de 14 mil dólares fueron pagados por una fan de Kurt Cobain, que soñaba con tener algo de su artista favorito, y que mejor que algunos mechones de su rubia cabellera. La subasta virtual fue organizada por Iconic Auctions, con el fin de recaudar dinero para un fondo de ayuda a trabajadores del mundo del espectáculo, afectados por la pandemia del Covid-19.

La subasta incluyó objetos personales, usados durante presentaciones o firmados por Cobain y otros artistas como los Beatles, Bob Dylan, Eric Clapton y Led Zeppelin. De acuerdo a la información de los organizadores, Tessa Osbourne cortó el pelo de Cobain en Birmingham, Inglaterra, y los vendió por 2.500 dólares a la artista Nicole DePolo, de Seattle (Washington), después de que el músico se quitara la vida en 1994.

El paquete subastado con el pelo del músico incluía fotos de Kurt Cobain y Tessa Osbourne, con una tijera en sus manos. “La mujer proveyó la bolsa original con una nota manuscrita en la cual se lee: ’29/10/89: Tessa corte de cabello de Kurt en Birmingham, Inglaterra, 27 Holy Road, Handsworth, Birmingham B202BU’ la cual se conserva con el mechón original completo”.

La certificación de la procedencia, firmada por DePolo, indica que “Tessa había conocido a Kurt en Inglaterra, y se vieron durante la gira Bleach de la banda. Nirvana había saltado a la fama, primero, en Inglaterra, y ella (Tessa) debió de pensar que Kurt se convertiría en una leyenda musical”.

Pero no solo el pelo de Cobain ha conseguido recaudar una buena suma. Ya lo había hecho el año pasado con su guitarra, que usó durante la presentación MTV Unplugged in New York en 1993 y que se subastó por seis millones de dólares. En otra subasta, en 2019, una chaqueta de Cobain consiguió 334.000 dólares.

Desde el lanzamiento de las subastas Crew Nation hace más de un año, Live Nation ha conseguido cinco millones de dólares para ayudar, en todo el mundo, a los trabajadores que hacen los montajes de escenarios y ajustes de sonido e iluminación en los conciertos y presentaciones musicales.