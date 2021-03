Meghan Markle: la realeza estaba preocupada por el color de piel de Archie

Meghan Markle y su esposo, el príncipe Harry han concedido una entrevista a la presentadora Oprah Winfrey en Los Ángeles. La pareja ha revelado situaciones que hasta ahora eran desconocidas para el mundo.

La exactriz estadounidense Meghan Markle y el nieto de la Reina Isabel II, el príncipe Harry, ‘rompieron el silencio’ y han decidido contarle en exclusiva a Winfrey, todo lo que vivieron en el Palacio de Buckingham y qué opinión tienen actualmente acerca de los miembros de la Familia Real Británica.

Markle se describe a si misma como una victima de la Casa Windsor, estaba obsesionada con la imagen, la cual se agravo por los ‘anticuados matices coloniales’ a menuda racistas que aparecían en los tabloides de los principales diarios británicos. La pareja también comentó sobre algunas presiones del palacio, la salud mental y de la dinámica de la familia real.

Color de piel

Meghan aseguró que uno de los momento más tristes que vivió en el Palacio de Buckingham fue al enterarse de una conversación de los miembros de la familia real, quienes comentaron sobre “cuán oscura, sería la piel del bebé cuando naciera:

El príncipe Harry rechazó ofrecer más detalles sobre esa incomoda conversación: “Es algo que nunca voy a compartir públicamente” y añadió “En su momento, fue raro, me quedé un poco impactado”, expuso el príncipe quien añadió que esa conversación tuvo lugar justo al principio de la relación con Meghan.

También confesó que le había dolido que nadie de su familia condenara la cobertura mediática racista sobre ellos.

Otro de los secretos desconocidos es que, el pequeño Archie no sea príncipe, y no posee ningún título nobiliario por parte de la Reina Isabel II. La exactriz de Hollywood comentó en la entrevista transmitida por la cadena de noticias CBS, que en realidad habría sido la familia real británica quien impidió el nombramiento y no decisión de ellos, como se había dicho inicialmente.

¡Será una niña!:

El pasado 14 de febrero, la pareja reveló a través de una fotografía, la noticia sobre el segundo embarazo de Meghan. En la entrevista concedida a Oprah la pareja ha anunciado que será una niña. “Será increíble”, ha dicho Harry.

“Tener un hijo, uno o dos, ya habría sido impresionante”, ha asegurado. “Pero tener un niño y luego una niña... quiero decir, ¿qué más puedes pedir? Ahora tenemos nuestra familia, nos tenemos a nosotros cuatro y nuestros dos perros”, comentó emocionado el hijo de Lady Di.

La boda se realizó 3 días antes:

En la entrevista que duró dos horas, la pareja confesó que se habían casado tres días antes de la fecha oficial de la boda que se efectuó el 19 de mayo de 2018 en la capilla de St. George, en el Castillo de Windsor.

“Tres días antes de nuestra boda, nos casamos”, comentó Meghan. “Nadie lo sabe, pero llamamos al arzobispo y solo dijimos, ‘este espectáculo, es para el mundo, pero queremos nuestra unión entre nosotros”, confesó Markle.

“Ya no quería vivir”:

Uno de los momentos más dramáticos de la entrevista, fue cuando Meghan reveló que viviendo en Londres pensó en no querer vivir más.

“Fue un pensamiento constante, real y aterrador”, señaló la exactriz de Hollywood. “Sabía que, si no lo decía, lo haría. Y yo... simplemente ya no quería vivir más”.

Markle explicó que se sintió ‘avergonzada’ de confesárselo a su esposo por las grandes “pérdidas que ha sufrido”.

Por su parte, Harry al enterarse de lo que le sucedía a su pareja, pidió ayuda profesional y habló con la familia real de lo sucedido, pero estos respondieron que “no podía, que no sería bueno para la institución”.

La tensa relación con Kate Middleton

Según información de los tabloides británicos, se había especulado que Meghan había hecho llorar a la duquesa de Cambridge, Kate Middleton en una situación que hasta ahora desconocida.

Sin embargo, Meghan comentó que la situación que había sucedido fue, al contrario.

“Se dijo que la habías hecho llorar”, afirmó Oprah. “Fue exactamente al revés”, se defendió Meghan.

“¿No hiciste llorar a Kate, ella te hizo llorar a ti?”, preguntó la conductora. “Sí”, contestó Markle quien no explicó con detalles lo que sucedió, pero, comentó: “Se disculpó, me trajo flores y se responsabilizó por ello”.

Una relación distante

En otro aparte de la entrevista, Harry comentó que uno de los momentos más duros, fue cuando contó que su padre dejó de atender sus llamados. “No me contestaba el teléfono”, comentó el nieto de la Reina Isabel II.

¿Por qué dejó de atender tus llamadas?”, preguntó Winfrey. Harry respondió: “Porque ... en ese momento tomé el asunto en mis propias manos. Era como si tuviera que hacer esto por mi familia. Esto no es una sorpresa para nadie”.

“Me siento realmente decepcionado porque él (Carlos de Inglaterra) ha pasado por algo similar, él sabe cómo se siente el dolor, y Archie es su nieto. Pero al mismo tiempo, siempre lo amaré, pero hemos pasado mucho dolor y continuaré haciendo que sea una de mis prioridades tratar de sanar esa relación”., confesó Harry

Sobre su hermano, el príncipe William, manifestó que ambos están en “caminos diferentes”, y describió que tanto el duque de Cambridge como su padre siguen “atrapados” en el sistema.