¿Meghan Markle tiene una deuda de más de 14 millones de dólares?

Meghan Markle es uno de los personajes más controversiales del momento, en compañía de su esposo, el príncipe Harry, lanzaron una docuserie hace poco en Netflix en la que confesaron lo difícil que es ser un miembro activo de la corona británica.

Lee también: Video: Cristiano Ronaldo compró la casa más costosa en Portugal. Así es por dentro

Aquí encuentras más contenidos como este

Esta producción ha dado bastante de qué hablar, hay quienes han mostrado simpatía, mientras que otros los han atacado sin piedad, especialmente la prensa inglesa. Ahora se ha hecho popular una entrevista que la actriz dio hace poco a la revista The Cut.

El costo que ha pagado Meghan Markle al mudarse del Reino Unido

En esa oportunidad ella estaba promoviendo su podcast ‘Archetypes’ y habló de los ajustes que ella y su esposo tuvieron que hacer luego de haber renunciado a sus roles en la realeza. En particular, la duquesa de Sussex habló del reto que fue encontrar un nuevo hogar luego de mudarse del Reino Unido.

Meghan Markle detalló de cómo fue la situación, cuando se enamoraron de su mansión en Montecito, California, donde vive la pareja con sus dos hijos en la actualidad, al principio creían que no podían costeársela.

La periodista que entrevistó a la estadounidense en Allison P Davis, ella fue a la lujosa vivienda en persona para hacer las preguntas y la describió como una “villa toscana clásica, un viñedo de Napa y un club de campo de Beverly Hills”.

“Estábamos buscando en esta área y esta casa nos seguía saliendo en las búsquedas en línea”, dijo Markle al hablar de su nueva casa.

Además: “Nadie le quitó nada a nadie”, Sebastián Caicedo estalla por las críticas

¿Cómo hicieron para costearse la mansión?

La celebridad luego agregó que al principio ellos dudaban sobre ir a ver el lugar, ya que no “tenían trabajo” y el precio módico era de 14.65 millones de dólares. “No teníamos trabajo, entonces no íbamos a ir a ver la casa. Era imposible. Es como cuando era más joven y estás vitrineando, es como, no quiero ir y ver todas estas cosas que no me puedo costear, no se siente bien”.

Asimismo, Meghan Markle mencionó que ella y el príncipe hicieron “todo lo que pudieron” para obtener la casa. La pareja ha firmado jugosos contratos con diversas marcas, como Netflix y Spotify, lo que les ha ayudado a mantener las comodidades a los que estaban acostumbrados, especialmente Harry.