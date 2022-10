“Menos mal no era mi mamá”: Carolina Cruz habla sobre desmayo en ‘Día a Día’

Carolina Cruz es una de las presentadoras que está acostumbrada a que algunas cosas inesperadas pasen en vivo, sin embargo, esta vez no le salió tan bien una improvisación.

También te puede interesar: ¿Shakira cantará en el Mundial Catar 2022? Los rumores se hacen más fuertes

Aquí puedes encontrar más contenidos como este

El pasado 13 de octubre durante la transmisión del matutino Día a Día del canal Caracol Tv, una de las invitadas tomó por sorpresa a las presentadoras Carolina Cruz y Carolina Soto.

Te contamos lo que sucedió.

¿Qué pasó con Carolina Cruz en ‘Día a Día’?

Aunque en el programa es costumbre que algunos percances sucedan, ni Carolina Cruz, ni Caro Soto pensaron que tendrían que auxiliar a una de sus invitadas.

Una de las actrices que integra el grupo de actores que está promocionando la obra El principito, el musical, se desmayó en vivo después de haber realizado una pequeña muestra del show.

En la sala, también se encontraba el cantante de champeta Mr. Black, quien también quedó en shock al igual que Cruz, después de ver caer a la actriz de espaldas.

Ante el hecho los únicos que reaccionaron y sabían que eso no era parte del show fueron la presentadora Carolina Soto y los dos acompañantes de la mujer.

Soto, sorprendida, salió de inmediato a mirar lo que había pasado con su invitada y a preguntarle si estaba bien. Incluso, para que revisaran si la actriz estaba bien, mandó a comerciales rápidamente sin dudar.

Mujer se desmayó en vivo 😲 pic.twitter.com/Eqr7JngRvY — Ana (@PuraCensura) October 13, 2022

No obstante, la reacción de Cruz fue la que generó críticas en redes, pues varios televidentes quedaron sorprendidos por la falta de reacción de la presentadora ante el tema.

“Se mueve más un ojo de vidrio que esos presentadores, que tristeza”, “se le nota la empatía de esa señora Carolina Cruz”, “está sentada en el sofá, no siente ninguna conexión con lo que está pasando frente a sus ojos”, “Carolina Cruz riéndose y Mr. Black muy tranquilo”, le dijeron por su reacción.

Carolina Cruz responde a críticas

Tiempo después, la empresaria también respondió ante la polémica y explicó qué fue lo que pasó y por qué se quedó quieta ante el desmayo de su invitada.

A través de sus redes sociales, la caleña dejó claro que quedó en shock: “Todo el mundo me dice, menos mal no era tu mamá, menos mal no eran tus hijos porque yo mal, muy mal (...) ni se desmayen ni se mueran delante mío porque van en pérdidas”.

Después aseguró que en ese momento ella quedó en shock pero que además de eso le dio una risa nerviosa y no supo qué hacer: “Todos reaccionamos de diferentes maneras. Gracias a Dios, Carolina Soto no se bloqueó porque yo sí me quedé en shock”, expresó con firmeza.

Agregó que “cada uno tiene una forma de reaccionar ante estas cosas y controlar el estado de shock no es fácil. Lo importante es que se recupere pronto la señora y que Carolina Soto tuvo una rápida reacción para asistirla”.

Después de que la actriz, que tiene nombre María, se desmayara, el personal paramédico del canal Caracol la atendió de forma inmediata para evitar que la situación pasara a mayores.