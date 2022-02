Meta amenaza con sacar Facebook e Instagram de Europa

Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, anunció en 2021 que su compañía se llamará Meta y se enfocará en proveer espacios sociales virtuales en 3D. Foto: Michael Nagle

Mark Zuckerberg es noticia todos los días. Y lo es precisamente por el nivel al que ha llegado su multinacional Meta Platforms Inc. En su portafolio están Facebook, WhatsApp e Instagram, tres de sus gallinas de los huevos de oro.

La novedad no tiene que ver con el mundo virtual que su equipo está construyendo. Tampoco con las pérdidas económicas recientes. Vinimos a hablar del pulso entre Meta y la Unión Europa. Y tiene que ver con la letra mayúscula de la regulación.

Facebook y una relación tensa

El Tribunal de Justicia invalidó en julio de 2020 un acuerdo entre UE-Estados Unidos. Así pues, explicado de otro modo, la Unión Europea no permite que los datos de sus ciudadanos en servidores alojados en el país de Zuckerberg.

“Si no se adopta un nuevo marco transatlántico de datos, no podemos seguir confiando en los archivos de control de código fuente o confiar en otros medios alternativos de transferencia de datos. Es probable que no podamos ofrecer una serie de nuestros productos”, se lee en un informe de Meta.

La crisis entre uno y otro levanta especulaciones. La retirada de Facebook e Instagram de Europa es impensable, dada la importancia del mercado para la empresa de Zuckerberg.

“Solo un acuerdo que cumpla los requisitos establecidos por el tribunal de la UE puede brindar la estabilidad y la seguridad jurídica que las partes interesadas esperan en ambos lados del Atlántico”, manifestó una fuente de la Unión Europea.

Facebook contra Australia

Este enfrentamiento de gigantes recuerda el revuelvo que protagonizó Facebook y Google en Australia. Los medios de comunicación de ese país exigían una negociación con las plataformas para que paguen por el contenido que aparecen en sus bloques de noticias.

Al final, Facebook cedió a la presión del gobierno australiano y aceptó acogerse a una ley que apunta a equilibrar la balanza entre unos y otros.

¿Qué pasará con la UE? ¿Facebook e Instagram se irán de Europa? La mayoría de analistas coinciden en que las partes están condenadas a negociar.