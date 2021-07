Miedo a los ombligos, la fobia de Khloe Kardashian y otros famosos

Todos tenemos miedos. Puede que sintamos mucho temor al ver insectos, al estar en edificios muy altos o los espacios muy pequeños. Las fobias son aquellos temores irracionales que pueden no tener sentido para los demás, pero que generan sentimientos de pánico y ansiedad.

Este es precisamente el caso de estos famosos. Sus miedos se convirtieron en fobias y no soportan enfrentarse a situaciones donde sus temores se materialicen. Aquí recopilamos algunos de ellos.

Khloe Kardashian

La reconocida estrella del reality ‘Keeping up with the Kardashians’ reveló en uno de los episodios que le tiene miedo a los ombligos. La empresaria reveló que sufre mucho a la hora de bañarse. Utiliza guantes para lavar esa zona de su cuerpo y grita cada vez que lo hace. A esto se le conoce como Omfalofobia.

Ana María Estupiñán

La actriz colombiana actualmente se encuentra participando en el concurso de cocina Máster Chef. Recientemente, a través de sus historias de Instagram, la artista reveló que le tiene fobia a los pies.

Un seguidor le pidió que mostrara una foto de sus pies y fue ahí cuando contó de su temor. En sus declaraciones dijo “Tengo que confesar que tengo una fobia con los pies. Odio mis pies, todos los pies me parecen horribles. Créanme, jamás a nadie le voy a mostrar mis pies.

Britney Spears

La cantante, que se encuentra en una batalla legal para recuperar el control sobre su vida y su patrimonio, le teme a los lagartos. A pesar de que su imagen mundialmente conocida con una gran serpiente amarilla en su cuello, la artista no puede ver un lagarto. El nombre de esta fobia es Herpetofobia.

Jhonny Depp

El famoso y reconocido actor se caracteriza por su versatilidad para interpretar diferentes roles. Y aunque le ha dado vida a personajes como ‘El Sombrero’, el artista padece de coulrofobia. Este es un miedo a los mimos.

Adele

La exitosa cantante le tiene miedo a las aves, especialmente a las gaviotas. Esta fobia es conocida como ornitofobia. La artista reveló en una entrevista que cuando era niña, una gaviota la atacó mientras ella comía un helado.

Nicole Kidman

La actriz australiana sufre de miedo hacia las mariposas pues las encuentra misteriosas. Kidman reveló que cuando una mariposa estaba posada en la puerta de su casa en Australia, ella gateaba o subía por la valla para evitar pasar por la entrada. A esta fobia se le conoce como lepidopterofobia.