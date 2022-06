Mike Tyson habla de su altercado en un avión: “Estaba enojado, cansado y drogado”

Mike Tyson nació 30 de junio de 1966 en Fort Greene, Nueva York, Estados Unidos.

Mike Tyson es una marca mundial, sus golpes del pasado todavía lo persiguen como si fueran una bonita estela. Verlo pelear marcó a toda una generación, que vio en él al ídolo que parecía imposible de vencer en el cuadrilátero.

Su fama siempre estuvo rodeada de escándalos. Desde la conducta antideportiva contra un archirrival (Evander Holyfield) hasta las demandas por violencia doméstica.

Una vez retirado, Tyson quedó en la quiebra y tenía todos los pergaminos para convertirse en un fantasma de su éxito. Por suerte, su tino para los negocios le lavaron la imagen y hoy es un ex deportista al que da gusto ver en entrevistas hablando del progreso de sus emprendimientos.

Mike Tyson y lo que sucedió en un avión

En abril, el empresario fue protagonista de una pelea con un pasajero que aparentemente lo empezó a molestar en pleno vuelo. Cansado del matoneo, Tyson se levantó de su silla y lo agredió.

Uçakta bir yolcuyu yumruklayan Mike Tyson ceza almayacak. pic.twitter.com/ryIE75WvRq — Gündeme Dair Her Şey (@gundemedairhs) May 11, 2022

“Me equivoqué, eso nunca debería haber sucedido. Ese soy yo en mis etapas de muchacho primitivo. No debería haber hecho eso, pero estaba irritado, cansado, drogado y enojado. ¡Mierda sucede!”, manifestó el norteamericano en en el show de Jimmy Kimmel.

En ese mismo programa, Tyson informó a sus fans que su pareja le ha aconsejado varias veces que no viaje en vuelos comerciales: “Ella se enoja, pero ¿qué voy a hacer en un maldito avión con mis amigos y un guardaespaldas que se supone que debe vigilarme?”, dijo en tono jocoso.

Myke Tyson es el rey de la industria del cannabis

Mike Tyson supo reinventarse después de tocar fondo. Alcanzó a sufrir de obesidad y a estar en bancarrota. Hoy Su plantación en California se llama Tyson Ranch y le deja 500 mil dólares al mes, de los que 40 mil son destinados a su consumo recreativo. La información la reveló el portal Cheat Sheet, que se ha encargado de dar detalles de la vida de Tyson desde su retiro de la alta competencia.

“A mis 30 años, el cannabis me salvó realmente de mí mismo. Los beneficios para la salud eran muy claros. Como siguió salvándome, supe que todo el mundo necesitaba este tipo de medicina”, sostuvo en una entrevista. “Llevo más de 20 años luchando y mi cuerpo tiene mucho desgaste. Tuve dos cirugías y usé la marihuana para calmar mis nervios, y me quitaba el dolor. Antes me tenían con opiáceos, y me jodían la vida”.