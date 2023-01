Miss Universo 2022: ¿quiénes son los jurados del certamen?

Este sábado 14 de enero, en horas de la noche, el mundo conocerá a la próxima Miss Universo. El certámen que reúne a las mujeres más bellas del globo tendrá su final hoy luego de haber comenzado el pasado 3 de enero.

Dentro de un grupo de 84 candidatas será escogida la mujer más bella y Harnaaz Sandhu será quien pase su llegada a la elegida. La nueva reina no es seleccionada solo por el programa televisado, es necesario tener en cuenta el proceso que se ha llevado a cabo durante los últimos días.

De hecho, el pasado 11 de enero se realizó el desfile preliminar. En él, se pudieron ver a las candidatas a través de la pasarela en vestido de baño, traje de noche y el llamativo atuendo típico. Tras el evento varias de las candidatas se colaron entre las favoritas y otras reafirmaron su protagonismo.

El día anterior a las preliminares fue anunciado el grupo de jurados que elegirán a la próxima Miss Universo. Está conformado por mujeres artistas, empresarias y exreinas de belleza. A continuación, te decimos quiénes son.

Jurados de Miss Universo 2022

Ximena Navarrete (México)

La mujer nació en Guadalajara, México, el 22 de febrero de 1988. Comenzó a modelar de manera local y se ganó su primer concurso de belleza en 2009, quedando coronda como Nuestra Belleza Jalisco.

El mismo año, Navarrete fue escogida como Miss México, lo que la llevó a ganar la corona de Miss Universo en el 2010. El 12 de septiembre de 2011 se despidió de su reinado entregándole a Leila Lopes de Angola el preciado título.

Wendy Fitzwilliam (Trinidad y Tobago)

Nacida el 4 de octubre de 1972, la mujer de 50 años fue coronada como Miss Universo en 1998. Su victoria llegó 21 años después de otra de trinitense, Janelle Commissiong, que también pasó a ser la primera Miss Universo de origen africano.

Fitzwilliam es la tercera mujer de la herencia africana, después de Commissiong y la birracial Chelsi Smith de los EE. UU, en llevarse la corona de la mujer más bella del mundo. Ahora, Wendy se desempeña como abogada.

Myrka Dellanos (Puerto Rico)

Dellanos nació el 27 de mayo de 1965. La mujer es presentadora de televisión y radio estadounidense. Ejerce como periodista y se le reconoce miembro de la alta sociedad. De hecho, fue nombrada en 2001 Hispana del Año por la Direct Marketing Association of America.

Myrka ha sido anfitriona de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana en la Casa Blanca en Washington, D.C. y fue nombrada por el presidente estadounidense George W. Bush como miembro del Freedom Corps, un grupo formado por 25 personas que trabajan juntas para promover las donaciones benéficas.

Olivia Quido (Filipinas)

La empresaria se desempeña como directora ejecutiva y fundadora de O Skin Med Spa desde el 2003. Su trayectoria le ha permitido llevar los productos de cuidado de la piel a otro nivel. Una diversidad de reinas y celebridades usan sus artículos.

Nació en Manila, Filipinas y es la mayor de 3 hermanos. Durante un tiempo se rumoró que eran ella la mujer que había adquirido Miss Universo, sin embargo, esta compra la hizo Anne Jakapong Jakrajutatip, quien no solo es la primera mujer propietaria, también es la primera mujer transgénero en presidir este concurso.

Big Freedia (Estados Unidos)

Nacida el 28 de enero de 1978, el hombre de 44 años es un rapero e intérprete estadounidense que hace parte de la comunidad LGBTIQ+. En su carrera ha colaborado con Beyoncé, Lizzo, Kesha, New Kids on the Block, Jordin Sparks, entre otros.

En 2011, fue nombrado Mejor Artista Emergente y Mejor Artista de Hip-Hop/Rap en los Best of the Beat Awards. Así mismo, el 7 de julio de 2015, lanzó su autobiografía God Save the Queen Diva!

Sweta Patel (Estados Unidos)

En su perfil de LinkedIn se puede leer: “Líder dinámico de marketing por suscripción con más de 10 años de experiencia en digital, CRM y automatización de marketing liderando iniciativas a lo largo del ciclo de vida del cliente; marketing de adquisición, compromiso, ventas adicionales, retención y recuperación”.

Actualmente es la vicepresidenta de marketing de crecimiento y comercialización de la exitosa compañía Roku.

Sweta Patel Foto: LinkedIn Sweta Patel - LinkedIn Sweta Patel

Emily Austin (Estados Unidos)

De origen judio, Austin tiene casi 1 millón de seguidores en Instagram y medio millón de seguidores en Tik Tok. Es una reconocida consultora de medios para las Naciones Unidas en Israel. También, es periodista de deportes y ha ejercido en diversas ocasiones como actriz y modelo.