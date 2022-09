¿Reina Isabel II enemiga de Diana? Los detalles de una relación “marchita”

La princesa Diana siempre será recordada como uno de los grandes íconos de la cultura pop, desde que empezó a ser fotografiada por los ávidos paparazzi a principios de los ochenta, hasta sus últimos días, alejada de la corona británica, en los noventa.

Diana Frances Spencer, la ex esposa del príncipe Carlos, el hijo mayor de la reina Isabel II, siempre estuvo en el ojo público, pues muchas de sus actuaciones no eran las deseadas por la cabeza de la corona británica, Isabel II.

Así era la relación de la reina Isabel II y la princesa Diana

Cuando era pequeña Diana vivía en Park House en la finca de Sandringham y jugaba con el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo, que eran de una edad más parecida que Carlos.

Naturalmente, esto significaba que Diana había conocido a la reina mucho antes de que comenzara su relación con el príncipe Carlos. Como escribió la biógrafa real Ingrid Seward en 2001, aunque la monarca “nunca abordó directamente la cuestión de su matrimonio, pero al asentir y matizar, dejó claro que aprobaba a Diana”.

El autor de la biografía de 1992, Diana: Her True Story: In Her Own Words, Andrew Morton, escribió que la relación entre ambas mujeres era educada pero formal, “regida por el hecho de que estaba casada con su hijo mayor y futuro rey’'.

Incluso cuando la relación de Diana y Charles se volvía cada vez más inestable, “como la biógrafa Ingrid Steward escribió, Diana solía aparecer sin previo aviso en el palacio para una audiencia con la reina: “Al principio, la reina tuvo una visión tolerante de estas visitas no programadas”. Por lo general, Diana estaba de mucho mejor humor cuando se iba que al llegar”, destacó la Revista Vanity Fair.

Con el paso del tiempo Isabel II llegó a dejar de reunirse con Diana. “Después de una sesión, un lacayo dijo: “La princesa lloró tres veces en media hora mientras esperaba verla”. La monarca contestó: “La tuve durante una hora y lloró sin parar”, señala el medio mencionado.

Por su parte, el biógrafo Andrew Morton relata que durante una conversación con ella sobre su matrimonio dijo: “la razón por la que nuestro matrimonio había ido cuesta abajo era porque el príncipe Carlos estaba pasando por un momento tan difícil con mi bulimia”.

Igualmente destacó que a Diana siempre se le apoyó sobre todo desde el lado de la Reina Isabel II “quizás una aliada bastante improbable en el palacio en la reina cuya comprensión y actitud servicial hicieron mucho para alentar a Diana a seguir adelante”, escribió.

Sin lugar a dudas, la familia real sufrió un escrutinio público, tras la muerte de Diana. “Una de las muchas ironías de la vida [de la reina] es que el impacto de Diana en la familia real se mide por lo complaciente que es la casa de Windsor para los recién llegados”, destacó Morton en su biografía de 2017. Y añadió: “Es relevante que la reina se uniera con frecuencia a la novia del príncipe Guillermo, Catherine Middleton, ahora duquesa de Cambridge, en los primeros días de su carrera real. Sin duda, se han aprendido lecciones, pero ha tenido un precio”.

¿Diana de Gales avergonzaba a Guillermo?

Tras la muerte de la princesa Diana, los conflictos entre Guillermo y Carlos se hicieron más intensos. Jobson, señaló en el libro que el duque de Cambridge no respeta la jerarquía de sus respectivas posiciones y se siente “al mismo nivel” que su padre, ya que ambos son herederos del trono.

Entre todos los detalles lanzados por Guillermo, aseguró que hubo un momento en que se situaron en plena ‘guerra de Gales’. Sobre eso, hizo referencia al momento cuando sus padres se separaron y después se divorciaron, siendo este conflicto otro más de los conflictos que estuvieron en los medios.

Fue durante una conversación con la hija de Bel Mooney, del ‘Daily Mail’, en una cena que el príncipe y ella hablaron de los padres. Ella le dijo que había momentos en que los padres podrían causar vergüenza y la respuesta de él fue sorprendente y rápida: “Papá no me avergüenza, mamá sí”.

Estas palabras del libro contrastan con lo que Guillermo ha mostrado siempre. La veneración y respeto a la figura de su madre, la ha inculcado a sus hijos incluyendo el mismo amor y cuidado ¿habrá cambiado de opinión?

A pesar de que sea cierto que durante su adolescencia y años en Eton, su vida fue caótica, la relación de los dos no se vio tan afectada ante las cámaras para esa época.