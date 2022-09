Murió Marciano Cantero, vocalista de los Enanitos Verdes

El músico había sido internado de urgencia el pasado 29 de agosto en la Clínica de Cuyo por grandes complicaciones con su riñón, según los primeros informes médicos.

El argentino Marciano Cantero fue sometido a una cirugía de emergencia, entró a cuidados intensivos y falleció a sus 62 años. Foto: Instagram

En la clínica fue operado de emergencia y se conoce que le habían extirpado el único riñón que tenía y parte del bazo.

Javier Cantero, hijo del músico habló para la prensa argentina sobre su padre. Comentó: “Lamentablemente no pudo superar las complicaciones. Quiero agradecer personalmente a todos los fans, a todos los amigos de la vida, a la familia, todos los rezos y el apoyo que hemos recibido estos días. También quiero agradecer a la Clínica de Cuyo porque fueron unos genios absoluto”.

Recientemente, Enanitos Verdes habían finalizado una gira por México y Estados Unidos, y preparaba otro recorrido por Perú en el mes de octubre con la continuación de su gira por el aniversario 40 de la banda.

Enanitos verdes: el lamento boliviano

Marciano estuvo al frente desde sus inicios en el mítico grupo que se convirtió en uno de los más reconocidos del rock latinoamericano representantes de Argentina. Entre sus mayores éxitos se destacan “La muralla verde”, “Te vi en un tren”, “Por el resto” y “Lamento boliviano”. En 1984, el grupo fue reconocido como la Revelación en el Festival de la Falda. La fama llegó pronto con la llegada al Festival de Viña del Mar en Chile, en el año1988, donde se hicieron acreedores de dos “Antorchas de Plata”.

En una de sus últimas entrevistas, el músico argentino comentó: “Ahora me estoy dedicando a mi jardín y a hacer vida doméstica que casi nunca había tenido, mejoró mi sueño, empecé a hacer gimnasia, cambié mi dieta, dejé de comer harinas, probé dos semanas y me fue bárbaro, así que seguí. También estuve trabajando de carpintero, haciendo los paneles acústicos de la sala donde trabajo, me mantuve activo en otras cosas”, dijo Cantero.

Residió algunos años en México y hace unos años retornó a Argentina.

En su último show, lo dio el 14 de agosto en la ciudad de Orlando, Estados Unidos. En sus redes posteó: “Gracias Orlando, último show de esta gira fantástica”, posteó en sus redes sociales donde confirmó que retornaría a su natal Mendoza.