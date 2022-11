Muy exótica: así celebró Karol G la fecha de Halloween en EE. UU.

Halloween no es una fecha que pase desapercibida para los famosos, pues es la oportunidad perfecta para que muestren su creatividad y el disfraz que más les encanta.

Este año ‘la bichota’ no se quedó atrás y quiso sorprender con un disfraz en referencia a su último sencillo Gatubela, pues decidió usar un traje tipo látex rojo acorde con su color de pelo.

Halloween y Karol G: una mezcla de locura

Aunque el disfraz oficial de la paisa fue el de Gatubela, el cual publicó en sus fotos de Instagram, este lunes, Karol mostró una segunda opción.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de ‘Provenza’ publicó cómo fue la celebración de esta fecha única con todo su equipo y amigos, quienes han estado con ella en el $Trip Love Tour.

En el video, la artista mostró que lo primero que fueron a hacer con sus compañeros fue buscar algún disfraz, de estos que ya vienen listos y empacados.

Una vez todos decidieron qué iban a usar, las risas no se dieron a esperar, pues hubo disfraces de todo tipo.

Un marranito inflable, un muñeco de aire, una vaquera, pelucas y el decidió usar Karol G, un leoncito, todos estaban felices y a gusto con su atuendo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el lugar en el que decidieron celebrarlo, pues se ubicaron en un tipo de parque, en plena calle, para bailar, cantar y hacer locuras con los disfraces puestos.

Como es típico de ella y de todos sus allegados, las risas no se dieron a esperar, demostrando que no importa dónde estén, la camaradería y los buenos momentos no siempre los pasan sobre el escenario.

Karol G regaló 20 mil dólares en su tour

En uno de sus conciertos a mediados de octubre, la artista aseguró que había un fanático que la había conquistado con su energía y forma de bailar.

A través de redes sociales, la artista mostró que en sus dos de sus shows, asistió un señor de 70 años, quien estuvo más que emocionado coreando cada canción de la paisa.

La emoción que mostró Don Luis fue tanta, que en el concurso de baile que suele hacer fue seleccionado para competir por 10 mil dólares, unos 49 millones de pesos colombianos al cambio actual.

En el primer show de la ‘Bichota’, el señor fue el ganador de los primero 10 mil dólares, sin embargo, allí no paró todo, pues regresó en la segunda fecha y volvió al escenario a bailar pero como invitado -teniendo en cuenta que ya había participado-.

No obstante, su personalidad, carisma y cariño por la paisa, le llegó tanto a Karol G, que la intérprete decidió volverle a dar el premio, para un total de 20 mil dólares, unos 100 millones de pesos colombianos al cambio de hoy.