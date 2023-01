¿Muy ostentosa? Esto es lo que Karol G disfruta hacer en vacaciones

Karol G siempre ha sido una de las artistas orgullosas de su físico y de su cuerpo. Aunque durante la cuarentena recibió algunas críticas sobre su peso y figura, ella misma publicó un video en referencia a ello.

Aunque la paisa no es la típica mujer súper delgada, sus curvas han logrado conquistar el mundo y la moda, por lo que las mujeres con cuerpos similares se han logrado identificar aún más con ella.

Karol G y sus vacaciones

En una entrevista exclusiva para Amazon Music, la intérprete de ‘Provenza’ respondió que estar con mucha gente es lo que le gusta pero que, su pasatiempo favorito es estar sola y observar. “A mí me gusta todo, la mayoría del tiempo me gusta la gente. Vengo de una familia numerosa; de pequeñita éramos 150 personas en las fiestas, entonces a mí me gusta la gente”, comenzó a decir Karol G.

Igualmente, agregó que: “Ahora, si yo llego a Medellín pues no salgo mucho, aunque me gusta salir. Yo a veces estoy sola y no tengo gente pues yo voy y me parqueo en el carro, llevo algo de comer y me lo como dentro del carro viendo pasar gente. Me gusta ver cómo se están vistiendo las niñas, cómo salen de las fiestas, qué está pasando que hacen en la calle, porque siento que son parte de la musa para escribir canciones”.

La paisa aseguró que evita “perder la esencia” que aplica en su música y que realmente para ella es importante continuar siendo como se muestra a su público fuera de los escenarios.

Ante la pregunta de ¿Cuál crees que va a ser tu legado?” la ‘Bichota’ contestó de la siguiente manera: “Yo fluyo con la vida, yo lo único que quiero es regalarle a la gente un momento especial, cuando escuchen una canción, cuando estén conmigo en un concierto, cuando me vean en persona”.

Karol G concluyó diciendo: “Si yo puedo, de cierta manera, hacer un más bonito y especial un ratico de la gente. Que me recuerden por eso”.

Las mascotas exóticas de Karol G

La antioqueña ya había mostrado a su perro Otto en ocasiones anteriores, que es un pastor inglés, la cual está en peligro de extinción en su país de origen. Este amigo peludo apareció en su vida en 2016, cuando su novio de entonces, Ovy on the Drums, se lo dio como regalo.

Sin embargo, este impresionante can no es la única mascota de Karol G, ya que también es la mamá de otro perrito, se trata de Gokú, un bulldog inglés, este también es un regalo de otro de sus novios, el boricua Anuel AA, su última pareja confirmada.

La intérprete de ‘El Makinón’ no solamente tiene perros como mascotas, ella también tiene otros dos animales, que no son tan comunes de ver en los hogares colombianos.

Carolina Giraldo tiene una cerda y un loro, la puerquita se llama Lupita y está en la vida de la celebridad desde hace varios años, mientras que del loro se conoce muy poco, es verde con frente amarilla y algunas plumas rojas en sus alas.