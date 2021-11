“Nada ha sido tan aterrador”: Adele sobre maternidad, divorcio y pérdida de peso

Adele es una de las cantantes británicas más reconocidas a nivel mundial. Su potencia vocal la ha hecho una de las artistas más consolidadas en tiempos recientes. Durante los últimos 3 años, Adele ha acaparado varios titulares y no precisamente por su voz.

La cantante se divorció, perdió peso y estuvo retirada de los escenarios. Ahora que ha regresado a la escena musical, la cantante también se ha sincerado sobre su vida personal. En entrevista con la reconocida Oprah Winfrey, en el programa One Night Only, emitido en la CBS, Adele comentó sobre su divorcio con Simon Konecki, cómo es ser una madre separada, su difícil relación con el alcohol, su nuevo novio y mucho más.

Aquí te contamos algunos de los puntos más relevantes del encuentro.

¿Cómo fue el divorcio de Adele?

La cantante contó que descubrió que era “infeliz” en su matrimonio con su esposo Simon Konecki. La pareja comenzó a salir en 2011 y un año más tarde en octubre le dieron la bienvenida a su hijo Angelo.

Seis años después, la pareja se casó en 2018 y un año más tarde anunciaron su separación. La artista reveló que estaba decidida a hacer que su relación de ocho años funcionara. “He estado obsesionada con el núcleo familiar toda mi vida porque nunca salí de uno. En todas estas películas y todos estos libros, cuando creces leyéndolos, eso es lo que debería ser. Yo, desde muy joven, me prometí a mí misma que cuando tuviera hijos, permaneceríamos juntos. Seríamos esa familia unida. Y lo intenté durante mucho, mucho tiempo”.

La ganadora de 15 premios Grammy añadió que “estaba decepcionada por mi hijo. Estaba tan decepcionada de mí misma, y pensé que iba a ser yo quien dejara de hacer esos malditos patrones”. Además, la británica contó que fue en medio de una conversación con amigos que se dio cuenta que no estaba satisfecha con su matrimonio.

“Todos estábamos respondiendo estas preguntas de esta revista, y era algo como ¿Qué es algo que nadie sabría de ti?’ Y lo dije frente a tres de mis amigos, como, ‘realmente no estoy feliz’”. A pesar de la separación, la cantante reconoció que Simon fue un pilar importante en su vida.

“Él llegó en un momento así, donde la estabilidad que él y Angelo me han dado, nadie más me la hubiera podido dar”, aseguró Adele. Dijo también que “incluso ahora le confió mi vida. Siento que él y Angelo fueron ángeles enviados a mí”.

Uno de los procesos más difíciles que ha enfrentado la artista es el hecho de no ver a su hijo todos los días por la custodia compartida. En la entrevista, Adele dijo que su mecanismo de adaptación a este nuevo estilo de vida quedó retratado en el tema “Hold on” que saldrá en su nuevo álbum “30″, que saldrá el próximo 19 de noviembre.

¿Cuál fue el motivo detrás de la pérdida de peso de Adele?

Muchos se sorprendieron en 2020 al ver que Adele había perdido bastante peso luego de su divorcio. Durante su conversación con Oprah, la cantante contó que el ejercicio se convirtió en un mecanismo para lidiar con la ansiedad y fue así que acabó perdiendo 40 kilos.

La actividad física también la llevó a dejar de beber. La británica dijo “tuve unos ataques de ansiedad terribles después de terminar mi matrimonio. Me confundió mucho y me hizo sentir como si no tuviera ningún control sobre mi cuerpo. Me di cuenta de lo mucho que confiaba en la presencia de mi entrenador cuando me sentía tan perdida, pero también de que no tenía ninguna ansiedad cuando estaba en el gimnasio. Se convirtió en un momento para mí, y me daba una estructura para mis días cuando no tenía ningún plan”.

Aprovechando los cambios físicos sobre su cuerpo, Adele afirmó que durante toda su carrera su cuerpo ha sido cosificado. Tanto los medios como sus seguidores han hecho comentarios sobre su peso, ya sea que estaba pasada de kilos o que ahora está muy delgada.

Respecto a esto, la artista dijo que “no es mi trabajo validar cómo se sienten las personas sobre sus cuerpos”, haciendo referencia a que la apariencia física no debería ser un tema de discusión.

Sobre Rich Paul, su nuevo novio

La artista se encuentra en una relación con el agente deportivo Rich Paul. Al respecto dijo “lo conocí en una fiesta de cumpleaños, estábamos en la pista de baile”.

Añadió que “luego nos vimos un par de años después. Salimos a cenar, que él dice que fue una reunión de negocios y yo dije ‘¿una reunión de negocios sobre qué?’ Y luego fue la primera vez que salimos solos. Sin amigos y creo que fue una forma natural en que las personas se conocen en la vida real”.

Al describir a su novio, la artista dijo “es muy gracioso. Es muy divertido e inteligente. Muy, muy inteligente. Es bastante increíble verlo hacer lo que hace y simplemente la facilidad de eso”.