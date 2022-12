“Nadie le quitó nada a nadie”, Sebastián Caicedo estalla por las críticas

Una de las grandes noticias más llamativas del 2022 sin duda es la separación de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, después de haber tenido una relación de más de una década y haberse casado en 2019 en una hermosa boda playera.

También te puede interesar: Así luce la nueva y espaciosa mansión de J Balvin en Colombia

Aquí encuentras más contenidos como este

Los actores han sido muy cordiales con la forma en la que han llevado su ruptura, después de todo, parece que la decisión fue amistosa y no hay rencores o detalles dañinos al respecto.

Por estos días, la expareja ha sido muy mencionada porque se encuentran finiquitando algunos detalles de la separación.

Para ser más exactos, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo tenían varias mascotas en común y entre ellas está Capuchino, un perro sabueso fino colombiano, que finalmente no se quedará con ella.

Este can llegó a la vida de las dos celebridades cuando estaban en el proceso de adquirir y construir una finca. El can los acompañó hasta cuando decidieron dar ese “adiós” para siempre. En esos momentos acordaron que se quedaría con ella mientras él terminaba de organizar algunas cosas de “nuevo soltero”.

Además: Carolina Cruz se confiesa sobre Laura Acuña y Jessica Cediel

Ahora el bogotano ya tiene la capacidad para recibir a su perro y como era de esperarse, Villalobos cumplió con lo prometido, envió a Capuchino a su exesposo y terminó el compromiso que aún quedaba entre ambos.

“Estoy segurísima que vas a ser aún más feliz. Siempre serás mi bebé grandote, mi Capu alias Juan Carlos, ¡Aquí siempre tendrás otra familia!”, expresó la actriz en sus redes sociales al tener que dejar ir al amigo peludo.

Sebastián Caicedo explica el acuerdo con Carmen Villalobos

A raíz de esta situación, algunos internautas se pronunciaron y criticaron a Sebastián Caicedo, afirmando que él le había quitado el animal, ante los reclamos que recibió, el mismo decidió explicar lo sucedido:

“Cuando pasó lo que pasó yo tuve que organizar muchísimas cosas, Carmen se quedó con Capu por ese tiempo, pero como ella misma les contó, en nuestro acuerdo ella me lo iba a regresar, pero eso no significa que ella no pueda verlo, al contrario puede verlo las veces que pueda… ¿Por qué aclaro esto?, porque es que han llegado muchas preguntas, me parece importante terminar el año con la verdad con lo que es para que no haya mala información, nadie le está quitando nada a nadie, esto fue un acuerdo desde el amor que hubo, que hay y que siempre estará”, expresó el actor en sus redes.