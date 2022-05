Nairo Quintana también sale del clóset político: “Mi voto será Rodolfo presidente”

Nairo Quintana, campeón del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016, celebra su título en el Tour de los Alpes Marítimos 2022. / Getty Images Foto: Dario Belingheri

Puede decirse que la presidencia de la república termina en alta montaña. Egan Bernal parte fuerte con su voto por Federico Gutiérrez y muy cerca le respira Nairo Quintana con Rodolfo Hernández.

Los ciclistas más ganadores de la historia del país metieron las manos en el fuego en la carrera presidencial que tiene a Gustavo Petro como principal favorito para ser el próximo en vivir en la Casa de Nariño.

Al principio de la semana, Egan Bernal anunció su voto por el candidato afín al uribismo y a la Casa Char. La lluvia de críticas y de apoyo por parte de usuarios no se hizo esperar. A más de uno se le aceleró el corazón y a otros se le rompió por la postura del único compatriota en ganar el Tour de Francia.

Mi voto de confianza es para @FicoGutierrez , teniendo en cuenta la situación actual creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. Y les digo una cosa, no puede haber más odio... 🧵 abro hilo. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 18, 2022

Nairo Quintana canta su voto por Rodolfo Hernández

El ciclista boyacense no se quedó callado y siguió la rueda de su colega para revelar su voto. El ganador del Giro de Italia y La vuelta a España se decantó por el candidato santandereano que poco a poco se le acerca en algunas encuestas a Federico Gutiérrez.

No somos de derecha ni de izquierda, queremos un país en paz donde día a día podamos construir un mejor futuro. Mi voto será #Rodolfopresidente — NairoQuinCo (@NairoQuinCo) May 20, 2022

Egan defiende a Federico Gutiérrez por un trino de Rodolfo Hernández

Para los que todavía tienen dudas del gusto político de Egan, el jueves 19 de mayo trinó a favor del candidato paisa. Fue por un trino del Rodolfo Hernández en el que, fiel a su acostumbrado sentido del humor, le tiró una pulla a Gutiérrez. “Marce, el ingeniero Rodolfo me está respirando en la nuca. Tranquilo doctor Federico”, escribió Hernández, con una imagen que ridiculiza al candidato.

A Egan Bernal no le gustó el chiste y le respondió con contundencia. “¿Es en serio? Esto no es de un presidente, y todos lo sabemos”, manifestó la estrella del Ineos Team.

Es en serio?

Esto no es de un presidente, y todos lo sabemos. https://t.co/B7MRZNAY1M — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 19, 2022

¿Nairo defenderá a Rodolfo Hernández del ataque de Egan?

Está por verse el activismo de Quintana por su candidato. Egan Bernal no ha escatimado esfuerzos para defender a Gutiérrez. Su respaldo no se reduce a un trino, desde que públicamente lo hizo no ha parado de echarle flores en sus redes sociales.