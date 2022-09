Quien hiciera el papel de la novia de Armando Mendoza en la famosa telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, se confesó en el programa de radio EXA en México, conducido por el reconocido locutor y presentador Yordi Rosado.

En esa conversación la actriz Natalia Ramírez habló de su papel de Marcela Valencia, la cual permitió internacionalizar su carrera luego de ser una de las villanas más queridas de la televisión.

Natalia Ramírez: “nunca he visto ‘Yo soy Betty, la fea’” ¡Increíble!

“Fue maravilloso, sigue siendo maravilloso y creo que todos los días agradezco a la vida que me dio la oportunidad de decir ‘sí’, comentó Ramírez.

La actriz dijo que tuvo muchas dudas al aceptar ese papel, por los riesgos que corría el proyecto en el canal, ya que no le estaban apostando a ese tipo de propuestas, pues consideraban que no sería un éxito, en varias veces se negaron en transmitirla porque manejaba una historia riesgosa para el país, además porque era la época en la que se lanzaban los canales privados.

Por otro lado, Ramírez confesó que Fernando Gaitán, libretista y creador del éxito ‘Yo soy Betty, la fea’ tenía esa telenovela escrita hace 5 años. “Era el momento perfecto para hacer una telenovela de bajo costo y que si no funcionaba pues no pasaba mucho, la verdad es que no iba a importar mucho, si se dan cuenta “Betty, la fea” el 90% es estudio o sea no tiene exteriores no tiene producción”.

Otro de los datos que manifestó Ramírez, fue el de asistir en el detrás de cámaras del último capítulo de la telenovela, en la boda de Betty y Armando, ella estuvo presente, aunque ya había salido de rodaje, ella decidió asistir solo por conocer a los artistas Olga Tañón, Armando Manzanero y Ricardo Montaner.

Natalia también realizó una confesión que dejó impactado a sus seguidores: “nunca se ha visto ‘Yo soy Betty, la fea’, a pesar de que han pasado 23 años de su estreno: “increíble, nunca he visto Betty la fea”.

Eso sí, la actriz explicó que algunos capítulos sí los ha visto, pero completa nunca. De hecho, aseguró: “”Ninguno de nosotros se la ha visto”.

Aunque ya pasó tanto tiempo de su emisión, casi 24 años después, Natalia Ramírez confesó que tampoco ha decidido verla completa

Marcela era la buena, Betty era la mala en ‘Yo soy Betty, la fea’

“Hay mucha gente solidaria porque se dan cuenta de que Marcela no es una villana. Es más, yo creo que la villana es Betty”, comentó Marcela en una entrevista de ‘La Movida’ del canal RCN hace algunos años.

La actriz también comentó “Hay una cosa que es maravillosa y espero que después de 23 años la gente se dé cuenta que Marcela no es la mala, sino la buena, y que Betty es la mala”.

Ramírez aclaró que realmente Marcela y Betty era victimas de Armando, porque e l protagonista era el villano. “Ese hombre tenía el genio parejito, todo el tiempo histérico. En realidad, Betty rompe un montón de cosas en las telenovelas”, comentó la actriz bogotana.

