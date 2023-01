Natalie Ackermann, el gran apoyo de Mafe Aristizábal en Miss Universe 2023

Aparte de aprender a domesticar los deseos (el dulce es su debilidad y le toca comerlo muy de vez en cuando), de pasar largas horas en el gimnasio y de viajar constantemente, María Fernanda está fortaleciendo su performance en la pasarela y mejorando su inglés, pues es doblemente difícil hablar frente a miles de personas en un idioma que no es el materno.

Natalie Ackermann, un apoyo incondicional

La directora de Miss Universo Colombia es la encargada de la preparación de María Fernanda. Ambas son inseparables y tienen definida una hoja de ruta para que la quindiana brille frente a las cámaras. “Mafe es como el ave Fénix, está tejiendo unas alas que la van a hacer volar en el certamen. Lo primero que le dije cuando iniciamos es que no preparo a mujeres para un concurso de belleza, las preparo para la vida, siempre les aconsejo que saquen el mayor provecho de aprender, porque vendrán otras oportunidades. El concurso son unas horas, pero la vida sigue y otras puertas se abren”, confiesa Natalie, quien representó al departamento del Atlántico en la década de 2000.

La colombo-alemana sabe que su pupila no la tendrá fácil frente a las otras candidatas. Reconoce que no sabe quiénes son las rivales, pero da por hecho que son las más lindas del planeta. Su estrategia es introspectiva, lo que les da un plus: la Miss Universo Colombia debe tener un factor diferencial que sea tan potente como la belleza, el registro frente a las cámaras, los desfiles y las respuestas.

“No me enloquezco mirando a las otras 89 mujeres, le digo a Mafe que todas son espectaculares, todas son las número uno de sus países, todas se están preparando intensamente por una corona, entonces no pierdas tu tiempo y enfócate exclusivamente en ti, en tu espontaneidad”, confiesa Natalie Ackermann, que en otros años ha entrenado a seis candidatas para Miss Universo. Sabe lo que es participar en el certamen.

Quiere darle a Colombia la tercera reina universal, su objetivo la desvela, tanto que es capaz de trasnocharse enriqueciendo una estrategia en la que florezcan las certezas y haya el mínimo de dudas. “Son muchas variables las que están en juego, voy puliendo, este es un trabajo de escultora, que sabe que su escultura está llena de detalles por analizar”, enfatiza.