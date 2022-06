Néstor Lorenzo: aplausos y críticas por la llegada del “salvador” de la Selección

Néstor Lorenzo fue asistente técnico de José Pékerman en la selección de Colombia. Foto: Agencia EFE

La Selección Colombia es un barco hundido para que el se necesita personal idóneo si se quiere sacar del fondo de mar. Es un galeón lleno de oro, pero de momento no tiene quien lo rescate.

Sonaron muchos candidatos, pero finalmente uno se quedó con el cargo que puede verse como una oportunidad única o una papa caliente. A nivel de selecciones, brillar por la ausencia en un mundial mancha la camiseta y frena el crecimiento del fútbol de una nación.

Tras 16 años viendo la Copa del Mundo por televisión, Colombia regresó a la la élite de la mano de José Pékerman. Nos acostumbró a ir a dos citas orbitales consecutivas y ahora cuesta creer que estaremos otra vez apoyando a otros oncenos por el amargo sexto lugar en las últimas eliminatorias.

Hoy el encargado de salvar a la Selección del ostracismo tiene nombre: Néstor Lorenzo, la mano derecha de Pékerman en Brasil 2014 y Rusia 2018. Los hinchas están divididos con su nombramiento, unos periodistas, como Juan José Buscalia, aplauden su llegada y otros sienten un vacío porque esperaban un entrenador con otras credenciales.

Néstor Lorenzo y el futuro inmediato

“Hay que comenzar a trabajar y tendrá que tomar decisiones antipáticas, pero necesarias para la selección. La Eliminatoria arrancaría en marzo de 2023. Terminará sus vacaciones en Machupichu, viajará a Colombia para firmar y trabajar para la ventana FIFA de septiembre, en donde Colombia todavía no tiene rivales”, dijo Buscalia en el programa radial Mañanas Blu.

Sobre James Rodríguez

“Se impone un recambio de nombres, un fin de ciclo tras el rotundo fracaso para Qatar 2022. Néstor Lorenzo tendrá que tomar decisiones incómodas para él, porque conoce a jugadores que les dirá que no estarán en el ciclo y hay que ver qué quiere hacer James Rodríguez con la selección. Si quiere seguir jugando en Qatar, eso no nos da su mejor versión; hay quienes dicen que puede llegar a España”, afirmó el periodista argentino.

Su equipo de trabajo

“Llegará, aparentemente, con Néstor Apuzzo, como ayudante de campo, entrenador de categorías formativas. Es un cuerpo técnico nuevo, porque Pékerman tiene su cuerpo técnico en Venezuela; Lorenzo se llevará a los que tiene en Melgar, el contrato lo ligará hasta la finalización de las siguientes eliminatorias. Me dijeron que será un salario menor al que tenía Pékerman en su momento”, informó Juan José.

Macnelly Torres, en contra del nombramiento de Lorenzo

“Uno esperaba de pronto otro nombre para entrenador de la Selección Colombia de mayores, pero me imagino que los que toman decisiones hicieron algún análisis, pensaron de que era la persona indicada y había que apoyarlo. Yo soy de los que pienso que para ser el técnico de la selección debe tener muchos pergaminos, mucha experiencia y sabemos de que Néstor Lorenzo no reúne esas condiciones”, reveló el ex volante de Nacional y Atlético Júnior.

Carlos Antonio Vélez apoya al nuevo entrenador de Colombia

“El 17 de mayo les adelanté la terna final y ahí estaba Lorenzo. Llegará con el cuerpo técnico de Melgar FC. Se divorció del pasado y sus protagonistas. No pertenece a ninguna cuerda. Fue maltratado injustamente y los dejó por fortuna. Esa es una carta decente de presentación”, escribió Vélez en su cuenta de Twitter.