“Ni suena, ni truena”: La foto de Laura Acuña que revelaría su situación amorosa

Laura Acuña despierta muchos amores, pues la bumanguesa ha sabido perdurar en el mundo del espectáculo gracias a su talento y carisma.

Frente a las cámaras, la también abogada no pasa penas y ahora que hace parte de uno de los realitys más vistos a nivel nacional, ‘La voz kids’ se ha ganado más el cariño de los televidentes del canal Caracol.

Esposo de Laura Acuña

Ahora que la presentadora de 40 años ha estado más cerca de los niños, ha logrado compartir varios momentos de su vida personal y familiar en redes.

En los últimos meses se han generado algunos rumores de que la modelo estaría pasando por un momento de separación. Por el momento Laura quien es madre de Helena y Nicolás, producto de su matrimonio con Rodrigo Kling no se ha referido directamente al tema.

Sin embargo, durante uno de los capítulos de ‘La sala de Laura Acuña’, el show de la presentadora en YouTube ella decidió tocar el tema.

Para ese momento, el actor Francisco Bolívar se encontraba acompañándola en la emisión y dialogando sobre el consumo de drogas, el actor decidió recrear el momento en que supuestamente ingirió psicoactivos en una fiesta.

En medio de la agradable conversación, Bolívar le preguntó a Acuña: “¿Tienes esposo?”, a lo que la mujer respondió con un sencillo “sí”, mientras él replicó “perdón, mi señor”.

Aunque la situación pasó casi desapercibida, fue con esta respuesta con la que Laura habría aclarado la situación con su esposo Rodrigo Kling.

No obstante, la reciente portada de la revista Aló dejó entre dicho que el matrimonio aún estuviera en pie, pues ante la fotografía, algunos seguidores se preguntaron si realmente las cosas con el empresario andaban bien o se habían terminado por lo sano.

“El papá ni suena ni truena en esa foto ni en ninguna”; “Salen divinos todos pero qué pesar que el papá nunca aparezca”; “No les parece muy raro que Rodrigo no aparezca en nada, ¿será que oculta algo?”; “No sé pero si yo fuera novia o esposa, de vez en cuando mostraría a mi pareja, solo digo”; “Entiendo que Laura es divina pero chévere que no dejara tantas dudas en el aire”; “Pareciera que solo quiere que sigan hablando de su relación, aunque sea vida privada, sería buen que aclarara algo de su esposo”; “Déjenla en paz, sus razones tendrá para no mostrarlo”, fueron algunos comentarios.

Por lo pronto, la presentadora solo posteó la foto acompañada de unas cortas palabras: “Que felicidad celebrar con ustedes y con los lectores esta navidad. Amamos esta portada” y no escribió nada más.

Laura Acuña se estrena como actriz

El largometraje se llama ‘El Último Hombre’, será una película producida de Dago García, conocido por diversos filmes como ‘El Paseo’, el resultado estará muy pronto en las sales de cine del país, al menos así lo indicó la presentadora de televisión.

“Una de las experiencias más bonitas, retadoras e inesperadas de mi vida. ‘El último hombre’ muy pronto a las salas de cine. ¿Quieres ver más foticos?”, expresó la también abogada con una foto de la película que marca su inicio como actriz.

La cinta ya se encuentra disponible en todas las salas de cine del país y los actores principales han señalado que se encuentran muy orgulloso con su resultado.