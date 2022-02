Nicola Coughlan no quiere más críticas por su peso

En 2021 y en homenaje a ‘Los Bridgerton’, Nicola Coughlan cautivó con un vestido de la diseñadora Molly Goddard de la colección 2021. Foto: Instagram/ Golden Globe

La británica Nicola Coughlan ha pedido a sus fans que no compartan con ella las críticas hacia su cuerpo.

Coughlan, que es una de las figuras de la actuación más reconocidas del momento gracias a su aparición en la super producción de Netflix Bridgerton, al parecer ha recibido demasiados comentarios negativos sobre su figura, pues no es la primera vez que se le ve respondiendo abiertamente al tema o mencionando esta situación.

La actriz de 35 años publicó una foto en la que aparece con un vestido de flores con cuello blanco y un escote casual, no pronunciado, en el que se ve bella y feliz. En su mensaje saluda a sus seguidores y dice:

“¡Hola! Solo una cosa: si tienes una opinión sobre mi cuerpo, por favor, por favor, no la compartas conmigo. La mayoría de la gente trata de ser amable y no quiere ser ofensiva, pero soy tan solo un ser humano, y es realmente difícil recibir el peso de miles de opiniones sobre cómo te ves, enviadas a ti directamente todos los días.”

La actriz, que interpreta a Penelope Featherington en la serie, tiene un estilo de moda dulce, chic y romántico. Aunque la publicación tiene los comentarios deshabilitados, tiene más de 110.000 me gusta, lo que demuestra que, para muchos de sus seguidores, su afirmación tiene mucho sentido y su sincera petición también ha sido apoyada.

En su mensaje, también se refirió a los mensajes directos:

“Si tienes una opinión sobre mí está bien, lo entiendo, aparezco en la TV y la gente tendrá cosas para pensar y decir, pero te ruego, no me lo envíes directamente ❤️”

Con esta sinceridad y apertura le habló a sus fans, y no es la primera vez que lo dice. Ya ha compartido anteriormente en Twitter algunas de sus reflexiones al respecto:

“¿Podemos juzgar a los actores por su trabajo y no por su cuerpo? ¿Podemos dejar de preguntarle a las mujeres sobre su peso en las entrevistas, especialmente cuando no es relevante?”

Sus fans, por supuesto, respondieron positivamente y apoyaron su talento, por encima de cualquier otra cosa.

“Cada vez que me preguntan sobre mi cuerpo me siento incómoda y triste de que no puedan darme la oportunidad de hablar sobre el trabajo que hago y que amo […] Mi cuerpo es la herramienta para contar historias, pero no es lo que me define.”

Como bien lo dice la actriz, cualquier mujer, independientemente de su peso, de lo que se ponga, o de si es una figura pública, merece respeto y debería poder sentirse libre de críticas directas sobre su cuerpo, y nos deja a todos una buena reflexión para seguir cuidando la autoestima, especialmente, en el caso de las mujeres.

