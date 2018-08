"No matan solo a Jaime Garzón. Matan a los periodistas", Alberto Aguirre

Fotos: Archivo Cromos.

Aguirre fue uno de los finalistas del concurso El Gran Colombiano que realizó History Channel.



"Jaime Garzón es un gran colombiano", Alberto Aguirre

No matan solo a Jaime Garzón. Matan a la prensa. Matan a los periodistas. Todos nosotros, los del oficio, hoy hemos muerto. Iba a agregar:"un poco". Pero es que la muerte de Jaime Garzón es toda nuestra muerte. No es poca la muerte que estamos padeciendo. Provoca quebrar la pluma, qué va, quebrar el computador y su pantalla y todos estos chécheres, y provoca quebrar las palabras, estás y todas las del diccionario, y quedarse encerrado a solas con este llanto solo en el corazón.

¿Para qué escribir? ¿Para qué aventar y alinear palabras? No es miedo a la muerte; es asco de esta vida vil que nos pusieron a vivir en Colombia. Una vida que es un hosco remedo de la muerte. Y lo que más duele es este sentimiento de inutilidad de la palabra. Y de su impotencia. Y de mi inutilidad y mi impotencia como simple ser humano. Y si la palabra no sirve, ¿Para qué la vida? Matan a Jaime Garzón y matan no sólo la vida sino la alegría. Y matan las ganas de seguir viviendo. Es horrible que la vida llegue a producir pavor.

"Y si seguimos tal como vamos, estamos repitiendo, no, ni siquiera repitiendo, estamos calcando el fallido intento de paz del presidente Betancur tanto en la fase que depende del gobierno como en la del manejo de los medios de comunicación. Ese manejo misterioso, lleno de secretos que se cuelan y crean desconfianzas y develan la incapacidad de las partes".

"Motivo mudanza venpermuto: un corazón roto ciempiés, mis sueños de tal vez y mi tristeza de siempre, la última posibilidad de paz y la esperanza, un réquiem por los valores, la ilusión de un domingo por la tarde, las fotos de tu última sonrisa, el despecho, una comisión, la última muda, la oración fuerte al Espíritu Santo, mi colchón de lágrimas, la autonomía, la libertad de un secuestro, un cargo importante, los viáticos, la inquietud del reencuetro o cualquier bolero, la nacionalidad, el buen nombre y los colores de la bandera, el pasaporte, una posición política, el último grito y el beso que me quedaste debiendo, la culpa de todo. Brille para él la luz perpetua, la bufanda, los temas, los diálogos, la forma, el estilo, el testamento y el final, el todo y el para qué. Motivo mudanza en busca de otra andanza, vendo el pasado y el futuro pues al fin y al cabo el futuro es tan efímero como el presente".



