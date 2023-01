Georgina vuelve a estar en el ojo del huracán, luego de las declaraciones de su media hermana, Patricia Rodríguez quien recientemente fue entrevistada por el programa español ‘Socialité’ donde la mujer argumentó que está pasando por una situación precaria.

“No significo nada para ella”: Hermana de Georgina Rodríguez sobre pareja de CR7 Foto: @Georginagio

Así es la precaria situación de Patricia Rodríguez, hermana de Georgina Rodríguez

“Estoy arruinada y mi hermana no me ayuda. Lo que más me duele son mis hijos, no yo. Al final y al cabo yo con un trozo de pan duro puedo comer, pero mis hijos, que son sus sobrinos”, expresó la mujer.

Patricia vive en la provincia de Castellón en una casa con varias goteras, donde solo cuenta con dos colchones en los cuales acomoda a sus hijos.

La mujer comentó que la última vez que se comunicó con su hermana Georgina fue tras la muerte de su padre en febrero de 2019, pero luego no volvió a saber nada de ella. Argumenta que la única vez que le pidió ayuda fue para costear el colegio de sus hijos, pero esto finalmente nunca llegó a materializarse.

Rodríguez también comenta que trató de comunicarse con Ivana, otra de las hermanas Rodríguez, pero sin éxito alguno. Además, confirma que tampoco se preocupa por ella al punto de considerar que lo que verdaderamente siente es vergüenza.

“La llamé por teléfono, diciendo que no tenía dinero para pagar los libros de mis hijos y que si ella en vez de darme el dinero, podría llamar al colegio para que encargara. Yo en ningún momento le he pedido dinero y no quiero dinero porque para eso me busco la vida como siempre estoy haciendo. En el colegio se quedaron esperando la llamada de mi hermana y mis hijos también siguen esperando su ayuda”, dijo Patricia.

La mujer también indica que su vida desde joven fue muy complicada y precaria, quedando huérfana de madre a los 11 años y prácticamente sin hogar, criándose en la calle.

Aunque la mujer comenta que tiene un trabajo estable, lo que gana no es suficiente para cubrir sus gastos.

“Me da mucho dolor verme así y comprobar que yo no significo nada para ella ni para la familia”, comentó la mujer.

Georgina por el momento, no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales, ni a través de entrevistas. En pocas semanas se cumplirá el aniversario tras el fallecimiento de su padre, pero no se tienen mayores noticias de una reunión entre las hermanas.

Pues Georgina por su parte disfruta de las mieles del amor al lado de su esposo, Cristiano Ronaldo y los hijos de la pareja desde Arabia Saudita, donde el futbolista goza de un salario mensual de $307,000 dólares. Además de que el futbolista posee una fortuna alrededor de 500 millones de dólares.

Georgina le compra a Cristiano un Rolls Royce Dawn 2022

La ‘influencer’ y empresaria Georgina Rodríguez sorprendió a su pareja el pasado mes de diciembre con uno de los coches más recientes de la marca británica Rolls Royce.

Según se puede observar en la publicación que ha subido Georgina Rodríguez a su Instagram, la modelo le regaló a su pareja un Rolls Royce Dawn 2022 un auto valorado en 300.000 euros.

El auto se encuentra envuelto con un gran lazo rojo y en el video la reacción de Cristiano Ronaldo es de no creer

Cristiano Ronaldo es un gran fanático de los coches y su colección incluye autos de alta gama como: Lamborghini, Ferrari, Bugatti entre otros.